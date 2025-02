Helena Prestes e Javier Martinez scatenati al GF, il bacio appassionato in giardino: “Posso fare una cosa?”

Dopo un acceso confronto, Helena e Javier si avvicinano sempre di più al Grande Fratello, lasciandosi andare a un bacio appassionato che ha conquistato i social

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto parlare di sé, avvicinandosi sempre di più. Tra i due, infatti, è scattato un bacio appassionato che ha sorpreso i compagni di avventura e i telespettatori. La loro storia, caratterizzata inizialmente da gelosie e incomprensioni, sembra ora evolversi in qualcosa di più profondo, soprattutto dopo il confronto avvenuto poco prima dell’intenso bacio.

Durante la diretta su Canale5, Javier, il pallavolista argentino, aveva già espresso il suo coinvolgimento sentimentale con Helena, ma senza voler etichettare la loro relazione. “Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro”, aveva dichiarato, lasciando intendere che i suoi sentimenti per la modella brasiliana fossero più di una semplice amicizia. Nelle ultime ore, il gieffino ha mantenuto la promessa fatta in diretta, chiedendo improvvisamente a Helena: “Posso fare una cosa?”, per poi sorprenderla con un bacio appassionato in giardino, sotto lo sguardo curioso degli altri inquilini.

Subito dopo il bacio, gli altri inquilini, che avevano assistito alla scena, hanno reagito con una lunga esultanza. Jessica Morlacchi, che in passato aveva avuto qualche difficoltà con Helena a causa dell’incidente con il bollitore, è apparsa particolarmente felice per la coppia. La cantante, divertita, ha osservato la scena in disparte con l’aiuto di un binocolo, diventando protagonista di un video che è subito diventato virale, collezionando migliaia di visualizzazioni sui social. Il video ha rapidamente conquistato l’attenzione degli utenti, trasformandosi in un vero e proprio meme.

Dopo l’incidente del bacio, Javier Martinez ha avuto un confronto intimo con Helena Prestes, durante il quale ha condiviso con lei le sue riflessioni sui sentimenti che prova. “Prima dicevo che tra noi c’era solo amicizia, ma se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro che non riesco a nascondere”, ha ammesso, rivelando il suo coinvolgimento. Durante il loro incontro in giardino, i due si sono poi scambiati un altro bacio, questa volta coprendosi con un plaid, facendo crescere l’attesa su ciò che accadrà nei prossimi giorni.