Chi era Emanuele D’Asta, deceduto a 23 anni sotto il crollo del balcone della sua nuova casa

Un tragico incidente a Baia Verde, Castel Volturno, ha stroncato la vita di Emanuele D’Asta, 23enne che stava preparando la sua casa per il matrimonio.

Un giovane di 23 anni, Emanuele D’Asta, è rimasto vittima di un tragico incidente domestico nella mattinata di mercoledì 5 febbraio 2025 a Castel Volturno, provincia di Caserta. Il ragazzo stava effettuando dei lavori di manutenzione nella sua futura casa, dove avrebbe dovuto trasferirsi con la fidanzata dopo il matrimonio, quando un balcone è crollato, schiacciandolo sotto le macerie.

Il dramma a Baia Verde

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 in via Viverone 33, a Baia Verde, una località balneare di Castel Volturno, a pochi chilometri da Mondragone. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava lavorando all’appartamento che era di proprietà della famiglia della fidanzata. Era un sogno che si stava avverando: sistemare la casa per una nuova vita insieme. Tuttavia, durante i lavori, il solaio del balcone ha ceduto improvvisamente, travolgendo Emanuele con le macerie.

I soccorsi e la tragedia

A dare l’allarme è stata la madre della fidanzata, che si trovava sul posto al momento dell’incidente. In pochi minuti, sono arrivati sul luogo i soccorsi, tra cui l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Mondragone e gli agenti della Polizia Locale, che stanno indagando sull’incidente. Nonostante i tentativi di salvataggio, il personale sanitario non ha potuto far altro che dichiarare il decesso del giovane.

Sequestro della salma e indagini

La salma di Emanuele è stata sottoposta a sequestro per eseguire l’autopsia, che servirà a chiarire le cause precise dell’incidente. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Castel Volturno e le famiglie dei due giovani, distruggendo il sogno di una vita insieme.

Il giovane Emanuele, che avrebbe dovuto costruire una famiglia, è stato strappato alla vita in modo tragico e improvviso. I familiari e gli amici ora si stringono attorno alla fidanzata e alla sua famiglia, devastati dalla perdita.