Il problema matematico che ha messo in crisi Internet: hai trovato la risposta giusta?

Un rompicapo matematico ha lasciato Internet in difficoltà, con molte soluzioni possibili. Scopri le diverse risposte e come è possibile risolverlo!

Se siete come me, vi sarete sicuramente trovati a gioire quando l’ultima volta che avete dovuto affrontare una somma matematica fastidiosa o un problema algebrico è stato molti anni fa. La matematica è una di quelle cose che o si ama, o si odia. Personalmente, mi considero più un’anima creativa che logica, ma sappiamo che ognuno ha il proprio approccio.

Detto questo, c’è qualcosa che mi ha sempre incuriosito: risolvere enigmi matematici online. Nonostante non ami la matematica in senso tradizionale, trovo che risolvere rompicapi su Internet sia un’attività che può diventare piuttosto coinvolgente.

Ed è per questo che abbiamo deciso di mettere alla prova le menti dei nostri lettori con un problema matematico che ha fatto impazzire molte persone su Internet. Ecco il nostro esercizio di ginnastica mentale per questa settimana:

Se 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, qual è il valore di 5 + 8?

Sembra facile, ma in realtà ci sono diverse risposte possibili, a seconda di come si affronta il problema. Ecco cinque soluzioni che sono state trovate dai più astuti tra di noi.

Soluzione 1:

1 + 4 = 5

2 + 5 = 2 + 2(5) = 12

3 + 6 = 3 + 3(6) = 21

5 + 8 = 5 + 5(8) = 45

Risposta = 45

Soluzione 2:

1 + 4 = 1 + 4 + (0) = 5

2 + 5 = 2 + 5 + (5) = 12

3 + 6 = 3 + 6 + (12) = 21

5 + 8 = 5 + 8 + (21) = 34

Risposta = 34

Soluzione 3:

1 + 4 = 5 = 5

2 + 5 = (5 + 2) + (5) = 12

3 + 6 = (7 + 2) + (12) = 21

5 + 8 = (9 + 2) + (21) = 32

Risposta = 32

Soluzione 4:

1 + 4 = 5

2 + 5 = 7 (base 5) = 12

3 + 6 = 9 (base 4) = 21

5 + 8 = 13 (base 3) = 111

Risposta = 111

Soluzione 5:

1 + 4 = 5

2 + 5 = 7 (base 5) = 12

3 + 6 = 9 (base 4) = 21

4 + 7 = 11 (base 3) = 102

5 + 8 = 13 (base 2) (binario) = 1101

Risposta = 1101

Come vedete, questo problema ha una varietà di soluzioni e può essere risolto in modi molto diversi. Quale risposta avete trovato? Fatecelo sapere nei commenti!

Questo rompicapo matematico ha messo in difficoltà molti, ma è anche un ottimo esercizio per stimolare la mente e pensare fuori dagli schemi. La prossima volta che vi trovate a risolvere un problema matematico, ricordate che non c’è sempre una sola risposta giusta—ci sono molteplici approcci, ed è proprio questo che rende la matematica così affascinante.