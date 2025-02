Dopo anni di abbandono, i miei figli si sono ricordati di me solo quando il padre è morto. Ma io non dimenticherò mai come mi hanno trattata

“Quando sono cresciuti, i figli si sono ricordati di avere una madre, ma io non dimenticherò mai come mi hanno trattata.”

Quando mio marito è andato via con una giovane donna, i miei figli hanno scelto di stare dalla parte di lui, considerandolo un uomo rispettato e direttore di una grande azienda. Mi hanno lasciata sola, dimenticata. Per anni sono rimasta nell’ombra, a vivere in solitudine, mentre loro vivevano la loro vita con il padre.

Poi, mio ex marito è morto, e con lui anche la sua fortuna. Ha lasciato tutto alla giovane moglie, e improvvisamente, i miei figli si sono ricordati di me. Iniziarono a farmi piccoli regali, portarmi dolci, e chiedermi come stavo. Ma sapevo bene che dietro questi gesti c’era un interesse che non mi sfuggiva.

Ora ho 72 anni, sono in salute e soddisfatta della mia vita. Tuttavia, recentemente mia figlia ha cominciato a parlare di “futuro” e “testamento”. Mi ha detto che sarebbe stato meglio se avessi considerato la possibilità di accogliere lei e suo marito nel mio appartamento. La sua proposta? Non pagare più l’affitto.

Ho riso. La loro logica mi era chiara. Ma la mia risposta è stata secca: “Chi ha detto che non paghereste? Vi farò un grande sconto.” Ma non è finita qui. Qualche anno fa ho preparato il mio testamento, specificando che la mia casa sarebbe stata venduta e che i proventi sarebbero stati destinati a un fondo per i bambini malati.

Quando mia figlia ha scoperto questa decisione, è esplosa in rabbia, accusandomi di essere ingiusta. Mi ha chiamato, urlando che stavo negando un futuro ai suoi figli. Poi è arrivato mio figlio, che ha cercato di farmi cambiare idea, offrendosi di prendermi con sé. Ma io non sono commossa. Non dimentico come mi hanno trattata.

E tu, se fossi al mio posto, accetteresti che tua nipote vivesse nel tuo appartamento?

