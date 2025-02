Telefono esplode nella tasca di un’operatrice sanitaria a Manduria: vestiti incendiati, lesioni serie

Un incidente inquietante ha coinvolto una giovane operatrice sanitaria a Manduria, dove un telefono cellulare in tasca è esploso provocando gravi ustioni.

Questa mattina, a Manduria, in provincia di Taranto, si è verificato un incidente davvero inquietante: una operatrice sanitaria di 27 anni è rimasta gravemente ustionata a causa dell’esplosione del suo telefono cellulare, che aveva in tasca. Il dispositivo ha preso fuoco improvvisamente, causando il bruciamento degli indumenti della donna, come riportato dal Quotidiano di Puglia.

Immediatamente soccorsa, la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ‘Marianna Giannuzzi’ di Manduria. Secondo quanto ricostruito, le ustioni riportate sono di primo e secondo grado sulla parte destra del fianco, sull’avambraccio e sul torace, causate dal contatto diretto con le fiamme sprigionate dallo smartphone.

Vista la gravità della situazione, i medici hanno deciso di trasferirla presso una struttura specializzata: il centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi, per un trattamento più approfondito e per monitorare il suo recupero.

Nel frattempo, gli inquirenti stanno cercando di capire le cause esatte dell’esplosione, esplorando se vi fossero difetti di fabbrica o eventuali errori nell’uso del dispositivo che abbiano contribuito all’incidente. Questo caso solleva anche preoccupazioni più ampie riguardo alla sicurezza degli smartphone e degli altri dispositivi elettronici. Sebbene tali incidenti siano relativamente rari, le esplosioni dei telefoni cellulari non sono un fenomeno del tutto sconosciuto, avendo già causato situazioni di pericolo in passato.

Un altro episodio simile risale a ottobre dello scorso anno, quando a Guillena, in Andalusia, l’esplosione di una batteria di smartphone in carica sul divano ha portato alla tragica morte di quattro membri di una stessa famiglia. Questo tragico evento sottolinea i rischi associati all’uso di dispositivi elettronici e l’importanza di garantire la loro sicurezza.