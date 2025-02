Le scarpe-fantasma di Balenciaga: 450 euro per imitare il camminare a piedi nudi

La nuova creazione di Balenciaga, la scarpa Zero, sta facendo discutere: un design minimalista che lascia il piede quasi completamente nudo, con reazioni contrastanti.

A guardarle, le scarpe Zero di Balenciaga non sembrano proprio sinonimo di comodità. Certo, non sono pensate per lunghe passeggiate in campagna, ma sono ideali se l’obiettivo è scuotere il mondo della moda. La Maison Balenciaga è da sempre sinonimo di provocazione, e con queste nuove scarpe ha scelto di fare ancora una volta parlare di sé. Il design ultra minimalista lascia il piede quasi completamente nudo, con una protezione solo per il tallone e l’alluce. Attenzione al mignolino, però, che potrebbe urtare contro gli spigoli!

Le Zero non sono scarpe comuni: non si possono definire sandali, pantofole o infradito. Sembrano piuttosto delle suole in gomma pensate per tenere il piede semi-fermo, chiudendo solo il tallone e avvolgendo l’alluce. Realizzate in schiuma EVA modellata in 3D, sono flat, ultra leggere e genderless. Queste calzature sono l’esempio perfetto di come Demna Gvasalia, il direttore creativo di Balenciaga, sappia spingersi sempre più oltre nella provocazione e nella sperimentazione, rimanendo fedele alla sua visione anticonvenzionale della moda.

Gvasalia ha sempre rotto gli schemi, trasformando concetti tradizionali in dichiarazioni di stile audaci e inaspettate. Che si tratti delle Crocs stilettos del 2022, delle massicce Dad sneakers, degli stivali con calza incorporata o delle Paris Sneakers dall’effetto usurato, ogni sua creazione ha lasciato il segno, facendo discutere, stupire e, in molti casi, scuotere i canoni estetici pre-esistenti.

Le nuove Zero sono state presentate sui social come una anteprima della collezione Autunno 2025 e hanno suscitato reazioni contrastanti. Chi ama i piedi nudi le ha accolte con entusiasmo, mentre molti si sono mostrati scettici riguardo a una calzatura che in pratica non sembra esserlo affatto. Demna Gvasalia ha collaborato con Adrian Perrot Garin e Beini Qian, esperti del settore calzature di Balenciaga, per creare un design che mette in evidenza il piede in modo essenziale e anatomico.

Le Zero sembrano più adatte alla stagione estiva, considerando che non proteggono né riscaldano il piede. C’è chi già immagina di abbinarle con il calzino bianco, per un effetto a metà tra comfort e provocazione. Disponibili in tre varianti di colore (nero, beige sabbia e marrone), queste scarpe potrebbero diventare le “it shoes” della prossima stagione.

Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato confermato, si parla di circa 450 euro. Chi sarà disposto a spendere una cifra simile per camminare quasi scalzo? È probabile che a sfoggiarle per primo sarà un influencer o un tiktoker, contribuendo ad amplificare l’effetto virale delle scarpe. Per qualcuno, queste scarpe sono una vera e propria innovazione futuristica, per altri una mera provocazione. Di sicuro, Demna Gvasalia ama alimentare il caos creativo, unendo buongusto e cattivo gusto, sacro e profano, sfidando continuamente le norme e le aspettative del mondo della moda.