Affari Tuoi, chi è Federica dalla Lombardia? Ecco il risultato della puntata di stasera

Scopri come Federica dalla Lombardia, accompagnata dal marito Francesco, ha affrontato il gioco dei pacchi tra decisioni difficili e offerte allettanti.

Anche questa sera, giovedì 6 febbraio 2025, si rinnova l’appuntamento con il celebre programma televisivo Affari Tuoi, condotto dall’amatissimo Stefano De Martino. Dopo il successo di ieri, che ha visto protagonista Federica dall’Emilia Romagna, stasera tocca a un’altra Federica, questa volta proveniente dalla Lombardia. Il pubblico si chiede: riuscirà a battere il temibile ‘Dottore’ e portarsi a casa una vincita importante?

Chi è Federica dalla Lombardia, la concorrente della puntata di stasera?

Federica, la protagonista della puntata odierna, è una igienista dentale di professione. Vive in Lombardia con il marito Francesco e il loro bambino di un anno, Daniele. La coppia si è conosciuta in palestra e oggi affronta insieme questa grande sfida. Federica gioca con il pacco numero 19, mentre la specialità regionale della serata è la famosa cotoletta milanese, conosciuta anche come orecchia d’elefante. Tutto è pronto per una partita che promette emozioni e colpi di scena!

La partita inizia con qualche difficoltà per Federica. Nei primi sei tiri, purtroppo, pesca il pacco contenente 300.000 euro, una delle somme più alte in gioco. Tuttavia, restano ancora pacchi importanti come quelli da 75.000, 100.000 e 200.000 euro. La prima offerta del Dottore è di 23.000 euro, calcolata in base alle 23 puntate in cui Federica ha partecipato. Ma lei non si lascia intimorire e decide di andare avanti.

Un cambio strategico e nuove speranze

Nel corso della partita, Federica accetta un’offerta di cambio e sceglie il pacco numero 6 del Piemonte al posto del suo numero 19. Una mossa che si rivela azzeccata: nel pacco 19 c’erano solo 20 euro! Con sei pacchi blu e tre rossi ancora in gioco, Federica continua a rifiutare le offerte del Dottore, tra cui una proposta di ben 35.000 euro, dimostrando grande determinazione.

La situazione si complica ulteriormente quando Federica apre i pacchi contenenti i 200.000 euro e i 75.000 euro, lasciando in gioco solo un pacco rosso da 100.000 euro. Nonostante le offerte crescenti del Dottore – che arrivano a toccare nuovamente i 35.000 euro – Federica decide di rischiare ancora, mentre il marito Francesco avrebbe preferito accettare l’ultima proposta.

Il gran finale: una scelta da brividi

Arrivati all’ultimo tiro, restano in gioco tre opzioni: 75 euro, la cotoletta milanese e il tanto desiderato premio da 100.000 euro. Federica rifiuta l’offerta finale del Dottore e apre il pacco numero 17… dove trova la cotoletta! Rimangono solo due possibilità: 75 euro o 100.000 euro. La tensione è alle stelle, ma Federica non si arrende e punta tutto sulla sua scelta finale.