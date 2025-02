Maurizio e Cristina abbandonano Uomini e Donne insieme, lui: “Ti prendo per mano e ti porto via con me”

Scopri la storia d’amore tra Maurizio e Cristina del Trono Over: emozioni, dichiarazioni sincere e un bacio che ha fatto sognare il pubblico.

Nella puntata di oggi, giovedì 6 febbraio, del celebre dating show “Uomini e Donne”, si è scritta una nuova pagina di emozioni. Maurizio e Cristina, protagonisti del Trono Over, hanno deciso di abbandonare lo studio mano nella mano, pronti a vivere la loro storia lontano dai riflettori. Durante questo momento speciale, non sono mancati commenti ironici come quello di Tina Cipollari, che ha scherzato dicendo: “Ma è una nuova soap opera?”. Tuttavia, ciò che ha davvero colpito il pubblico è stato il bacio appassionato che i due si sono scambiati al centro dello studio, suggellando un momento indimenticabile.

La dichiarazione di Maurizio: emozioni e valori al centro della scelta

Maurizio ha colpito tutti con una dichiarazione intensa e sentita, raccontando i sentimenti profondi che prova per Cristina. “Mi hai dato la possibilità di vivere un percorso straordinario, che mi ha arricchito e fatto conoscere tante persone”, ha esordito. Parlando di Cristina, ha aggiunto: “Lei per me è straordinaria, ha dei valori unici come il rispetto per la famiglia e una lealtà che non è comune. Mi sono sentito particolarmente coinvolto fin dall’inizio”.

Nonostante le battute di Tina Cipollari, che lo ha interrotto più volte ironizzando sulla sua prolissità, Maurizio ha continuato con passione: “Abbiamo iniziato a frequentarci a dicembre e sin da subito abbiamo percepito un’intesa speciale. Questo feeling ci ha portato a conoscerci in modo più profondo, facendomi rivivere emozioni che pensavo dimenticate”.

Cristina risponde con dolcezza: “Lui è gentile, premuroso e passionale”

Cristina non è stata da meno nel mostrare i suoi sentimenti. Dopo aver ricevuto un mazzo di rose in studio, ha condiviso le sue emozioni: “Con lui sto bene, è tanto bello e non mi sono mai chiesta cos’è quello che provo. Voglio solo viverlo così com’è”. Ha poi aggiunto: “Maurizio è gentile, premuroso, dolce e passionale, caratteristiche che si allineano perfettamente con ciò che cerco. Non voglio un uomo perfetto, ma spero di trovare un incastro perfetto con lui”.

Il momento clou è arrivato con la frase di Maurizio che ha fatto battere il cuore dei presenti: “Mi alzo, ti prendo per mano e ti porto via con me”. Dopo queste parole, i due si sono baciati e hanno ballato insieme al centro dello studio, sotto lo sguardo emozionato del pubblico. Senza esitazione, Maurizio e Cristina hanno poi lasciato lo studio insieme, pronti a costruire il loro futuro lontano dalle telecamere.