Chi erano Flavio Massa e Leonardo Italiani, i due aviatori deceduti con Lorenzo Rovagnati nell’incidente a Parma

Un incidente aereo nella provincia di Parma lascia senza vita due esperti piloti e l’amministratore delegato di una nota azienda alimentare.

Un incidente aereo ha scosso la provincia di Parma nella serata di mercoledì 5 febbraio. Un elicottero si è schiantato nella tenuta della famiglia Rovagnati, a Castelguelfo di Noceto, causando la morte dei tre uomini a bordo. Tra le vittime, oltre ai due piloti, c’era Lorenzo Rovagnati, 42 anni, amministratore delegato della famosa azienda di salumi.

Chi erano le vittime dell’incidente

I due piloti deceduti sono Flavio Massa, 59 anni, originario di La Spezia, e Leonardo Italiani, appena 30enne. Massa era il comandante del velivolo, mentre Italiani ricopriva il ruolo di secondo pilota. Entrambi lavoravano per la Hoverfly Divisione Sam s.r.l, una compagnia con diverse sedi in Italia e quartier generale a Pescara.

Lorenzo Rovagnati, invece, era una figura di spicco nel settore alimentare italiano, alla guida dell’azienda di famiglia che ha fatto la storia del mercato dei salumi.

Le cause dell’incidente: le prime ipotesi

Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla dinamica del tragico evento. Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero sarebbe precipitato da un’altezza compresa tra i 400 e i 500 metri. Le condizioni meteorologiche avverse, in particolare la fitta nebbia, potrebbero aver causato difficoltà ai piloti nel trovare punti di riferimento visivi, costringendoli a tentare un atterraggio d’emergenza.

L’area dello schianto è stata posta sotto sequestro dagli inquirenti, insieme al velivolo e alla documentazione informatica relativa al volo. Il procuratore capo di Parma, Alfonso D’Avino, ha dichiarato che saranno necessari accertamenti tecnici approfonditi per chiarire le modalità e le cause dell’incidente.

Anche i corpi delle vittime sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’effettuazione degli esami autoptici, che potranno fornire ulteriori dettagli sulla tragedia.

Nel frattempo, i Carabinieri del comando provinciale e i Ris di Parma stanno conducendo rilievi sul luogo dell’incidente. È previsto anche un sopralluogo da parte degli esperti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ha aperto un’indagine dedicata per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

La comunità locale e il mondo dell’aviazione sono sotto shock per questa tragedia. La perdita di tre vite umane in circostanze così drammatiche solleva interrogativi importanti sulla sicurezza dei voli privati in condizioni meteorologiche critiche.

Il tempo e le indagini potranno forse portare risposte, ma per ora rimane il dolore per una tragedia che ha colpito profondamente non solo le famiglie delle vittime, ma anche chi conosceva e stimava queste tre persone.