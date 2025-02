Coppia anziana divorzia dopo 53 anni di matrimonio, e pochi giorni dopo l’uomo vede la sua ex moglie uscire con un uomo al caffè

Quando Richard, 75 anni, vede la sua ex moglie Vanessa con un uomo vent’anni più giovane di lei, assume subito che stiano uscendo insieme e scatta una discussione. Con sua sorpresa, Vanessa rivela che l’uomo con lei è il loro figlio che lui non sapeva nemmeno esistesse. Ma questo non è l’unico segreto che Vanessa ha nascosto.

Richard stava tornando a casa dal supermercato quando una scena sgradevole lo fermò sul posto. La sua ex moglie, Vanessa, camminava a braccetto con un uomo che sembrava essere vent’anni più giovane di lei.

“Sta già uscendo con qualcun altro…?”

Richard si infuriò. Li vide entrare in un caffè e si precipitò dietro di loro. La rabbia lo pervase quando li vide seduti a un tavolo vicino alla finestra, tenendosi per mano e sorridendo.

Non sopportava vedere Vanessa andare avanti così presto dopo il loro divorzio. Così, si avvicinò furiosamente al loro tavolo.

“Cosa diavolo, Vanessa?” sbatté il pugno sul tavolo, sorprendendo Vanessa e l’uomo con lei. “Oh, beh! La mia ex moglie di 72 anni ha trovato un nuovo uomo da corteggiare solo poche settimane dopo aver lasciato suo marito! Bravo..! E da quanto tempo state insieme?”

Vanessa era così imbarazzata che chiese a Richard di fermarsi. Simon, l’uomo con Vanessa, si alzò dalla sedia.

“Mamma… è lui mio padre?” chiese.

Richard rimase sbalordito.

“Cosa hai detto?”

A questo punto, Vanessa capì che non poteva più nascondere la verità al suo ex marito e a Simon.

“Richard, per favore, siediti. Ho qualcosa da dirvi entrambi… Ti ricordi quando ci siamo incontrati per la prima volta, 54 anni fa, al bar?” la voce di Vanessa tremò mentre ricordava il suo passato…

Era l’autunno del settembre 1968. Vanessa, 17 anni, e le sue amiche erano entusiaste per il loro successo nel fuggire da casa per andare a fare festa al pub.

“Van, sei sicura che tuo padre non ti abbia visto uscire di casa? Non voglio che questa festa si trasformi in un sermone di chiesa!” scherzò una delle ragazze mentre entravano nel pub.

Il padre di Vanessa, Alan, era un pastore della chiesa locale, quindi Vanessa aveva ricevuto un’educazione molto rigida. Non le era permesso stare con gli amici dopo il tramonto. La scuola domenicale era la norma. Alcolici e feste notturne erano severamente vietati. E sicuramente, niente sesso o droghe.

E Vanessa odiava tutto questo. Amava suo padre, ma non le piacevano le sue restrizioni. Voleva una vita piena di avventure, come le sue amiche. Così quella notte, si era fatta coraggio per uscire furtivamente dopo che i suoi genitori si erano addormentati e aveva seguito le sue amiche al pub.

Melodie di rock’n’roll suonavano in sottofondo mentre i ragazzi si dirigevano verso un tavolo vuoto e si immergevano nel fascino e nell’eleganza della vita notturna. Presto, Vanessa e la sua amica Carla si diressero al bar per prendere da bere.

“Tra l’altro, ho sentito che Dylan sarà qui stasera con i suoi amici!” disse Carla.

“È finita tra me e Dylan! Punto! Non voglio nemmeno parlarne!” rispose Vanessa.

Lei e Dylan si erano appena lasciati, quindi sapere che sarebbe stato al pub irritava Vanessa. Si sedette al bar e ordinò un martini. Mentre sorseggiava la sua bevanda, un bell’uomo si avvicinò a lei.

“Ehi, ciao bella!” disse il ragazzo di 21 anni, avvicinandosi a Vanessa. “Mi chiamo Riccardo. Posso offrirti un drink?”

Vanessa era nuova nel bere alcolici forti, e le sembrava che stelle esplodessero attorno alla sua testa. Quando guardò Riccardo, lo trovò carino e non poté resistere al suo fascino.

“Sarei felice!” rispose Vanessa sorridendo e fissandolo negli occhi in modo seducente. Si innamorò di lui al primo sguardo.

Riccardo e Vanessa parlarono come se si conoscessero da sempre e ballarono al ritmo della musica jazz che risuonava in sottofondo.

“Sono nuovo in città,” disse Riccardo mentre abbracciava Vanessa e la tirava a sé. “Sono qui per lavoro. Ehi, ti va di fare un giro? Magari potresti farmi vedere la città?”

“Oh, mi piacerebbe… ma sta diventando tardi,” disse Vanessa guardando l’orologio.

Tuttavia, cambiò subito idea quando vide quanto Riccardo fosse deluso. Era troppo affascinante per lei dire di no, quindi accettò di andare con lui.

Quella notte fu magica per Vanessa. Lei e Riccardo guidarono per le strade affollate, ridendo e chiacchierando. Si baciarono appassionatamente, e presto Vanessa si ritrovò tra le braccia di Riccardo vivendo il suo primo incontro intimo. Sembrava una favola.

Si baciarono di nuovo dopo essersi rivestiti, poi Riccardo accompagnò Vanessa a casa. Ogni fibra del suo cuore voleva restare con lui, ma Vanessa si intrufolò nella sua stanza. Guardò dalla finestra mentre Riccardo salutava e scompariva nella notte.

Vanessa decise di dimenticare tutto su quella notte e di andare avanti con la sua vita, finché non iniziò a sentirsi nauseata tre settimane dopo.

“Vanessa, cosa c’è che non va?” bussò alla porta del bagno sua matrigna, Rebecca. “Ho sentito tutto, Vanessa. Esci e spiega perché stai piangendo.”

Pochi istanti dopo, una Vanessa turbata uscì dal bagno, tenendosi la pancia e asciugandosi il viso. “Mi sento male… ho un mal di testa terribile.”

“Perché ti tieni la pancia se è solo un mal di testa?”

Il tono freddo e sospettoso di Rebecca paralizzò Vanessa. “Ragazza, chi pensi di ingannare?”

“Ho detto che mi sento male,” balbettò Vanessa, correndo di nuovo in bagno per vomitare. I peggiori timori di Rebecca furono confermati quando vide la sua figliastra svomitare nel water.

“Vanessa, dimmi la verità,” Rebecca fissò la ragazza negli occhi, “Hai avuto rapporti con qualcuno? Sei incinta?”

Vanessa scoppiò in lacrime. Sapeva che non c’era scampo e confidò il suo segreto alla matrigna. Lo shock iniziale di Rebecca si trasformò rapidamente in indignazione quando seppe che la gravidanza di Vanessa era frutto di una notte di passione, non di un momento incauto con il suo ragazzo.

“Per Dio… hai dormito con uno sconosciuto?” Rebecca scosse Vanessa. “Tuo padre sarà così deluso… e quanto tempo pensi di nascondere questa cosa? Questo bambino crescerà senza un padre… mi senti?”

“Domani sera, porterò tuo padre a cena. Nel frattempo, dirai a Dylan che vuoi tornare insieme. Porta Dylan a casa e…” Rebecca si fermò, poiché non era solita consigliare alla figlia in questo modo, “…passa la notte con lui. È l’unico modo per evitare uno scandalo. L’aborto è fuori discussione.”

Vanessa annuì. Rimpiangeva di essere uscita quella notte e di aver incontrato Riccardo al bar. Ogni momento che prima le sembrava magico ora la perseguitava.

Ingannare Dylan le sembrava sbagliato, ma non poteva confessare a suo padre cosa aveva fatto. Vanessa passò una lunga notte insonne a pensare a cosa fare. Alla fine, prese una decisione difficile e si avvicinò a Dylan il giorno successivo al parco. Lui accettò di andare a cena con lei.

Quando Dylan arrivò, Vanessa si sedette con lui sul divano e mise in pratica il suo piano.

“Per favore, perdonami, amore,” Vanessa si avvicinò a Dylan e posò la mano sul suo grembo. “Ho fatto un enorme errore… stando da sola, ho capito che sei tu… che ho sbagliato a lasciarti. Mi dispiace. Ti amo… per sempre!”

Dylan prese il volto di Vanessa tra le mani e le guardò negli occhi. Era al settimo cielo quando lo disse.

Si abbracciarono, e la serata finì come previsto quando Dylan portò Vanessa nella sua stanza e fecero l’amore.

Due settimane dopo, Dylan si unì alla famiglia di Vanessa per la cena. Dopo, lui e Vanessa rivelarono la grande notizia al padre di lei, che stava per diventare nonno.

Alan era furioso con sua figlia, ma il pensiero di diventare nonno lo calmò. E Dylan sembrava un bravo ragazzo proveniente da una famiglia benestante che avrebbe fatto il suo dovere. Alla fine della conversazione seria, Alan mise un sorriso sulla faccia.

Passarono i mesi, e a soli 18 anni, Vanessa fu portata d’urgenza in sala parto quando entrò in travaglio. Ore dopo, Dylan pianse di gioia mentre teneva il suo bambino tra le braccia e lo presentava ai suoi genitori e parenti più stretti che si erano radunati in ospedale.

Due giorni dopo, la coppia si preparava per tornare a casa con il loro figlio quando un medico irruppe nella stanza e insistette per parlare con Dylan nel suo ufficio.

Dylan era perplesso, ma seguì il medico nel suo ufficio. Poco dopo, tornò di corsa nella stanza di Vanessa, dove tutti i suoi parenti e quelli di Vanessa erano radunati per portarla a casa.

“TU BUGIARDO!” Dylan esplose nella stanza e affrontò Vanessa. “QUESTO NON È IL MIO BAMBINO!“

Tutti rimasero a bocca aperta quando Dylan rivelò ciò che il medico gli aveva appena detto. Un brutto presentimento salì dallo stomaco di Vanessa quando si rese conto che avrebbe dovuto spiegare tutto.

“Vergognati per aver fatto questo a me,” Dylan sbottò. “Come pensi che avrei potuto essere il padre di un altro bambino? Era il tuo piano… o i tuoi genitori erano coinvolti nel piano anche loro? Che schifo! Mamma… papà… andiamo via. Non voglio più avere nulla a che fare con lei e con il bambino.”

“Sei una vergogna per la mia famiglia,” gridò Alan.

“Mi fai schifo. Non voglio nemmeno vederti. Come posso affrontare tutti in città… e in chiesa? Cosa dirò loro se mi chiedono chi è il padre di questo bambino?”

Quelle parole ferirono Vanessa come pugnali. Si rese conto che non avrebbe mai riconquistato la fiducia di suo padre e che non avrebbe mai più vissuto una vita normale in quella città, visto che la gente stava già sparlando di lei.

“…Così presi una decisione straziante. Diedi un ultimo bacio al mio bellissimo bambino prima di darlo in adozione e lasciare la città,” Vanessa concluse la sua storia con le lacrime agli occhi.

“Sei mesi dopo, ti incontrai per caso a una mostra d’arte nella nuova città in cui mi ero trasferita, Riccardo. Sai tutto ciò che è successo dopo!”

“Perché non mi hai detto la verità?” chiese Riccardo, con il shock che gli scuoteva l’anima. “Avremmo potuto prendere Simon con noi e crescerlo. Nostro figlio era là fuori… e tu lo hai tenuto segreto tutti questi anni? Come hai potuto, Vanessa? È per questo che non volevi figli?”

“Volevo confessare tutto quando abbiamo ripreso la nostra relazione. Sono andata al rifugio…” rispose Vanessa delusa. “Ma era troppo tardi. Una famiglia l’aveva già adottato e portato all’estero. Non riuscivo a farmi un altro figlio.”

Riccardo fu travolto dalla verità. “E come ci hai trovato, Simon?”

“Mio padre mi ha detto che ero adottato prima di morire,” rispose Simon. “Mi ha dato i dettagli su mia madre biologica. Poi ho verificato nei registri dell’orfanotrofio. Ho cercato mia madre per più di sei mesi. Due giorni fa, l’ho incontrata per la prima volta!”

“Bene… non pensavo che a 75 anni avrei insegnato al mio figlio di 53 anni la sua prima lezione!” disse Riccardo. “Spero che ora capisci che è meglio dire la verità… e dare alle persone una seconda possibilità! Questo vale anche per tua madre e per me!”

