Tragedia a Fondi: piccolo di 3 anni annega in piscina

Un drammatico malore ha colpito un bambino di tre anni mentre partecipava a una lezione di nuoto in piscina. Inizia un’indagine per chiarire le cause della morte.

Un dramma ha scosso la comunità di Fondi, in provincia di Latina, quando un bambino di tre anni è morto durante una lezione di nuoto in piscina. L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 5 febbraio 2025, attorno alle 17:30, quando il piccolo, mentre si trovava nella vasca dedicata ai bambini, ha improvvisamente accusato un malore. Nonostante la presenza di un istruttore qualificato che si è subito tuffato in acqua per cercare di soccorrerlo, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano.

La corsa disperata in ospedale

Il personale del 118 è intervenuto prontamente, ma purtroppo la situazione è stata molto grave. Non appena il bambino è stato estratto dall’acqua, i soccorritori hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza, che è atterrata nei pressi dell’impianto sportivo, sotto gli occhi angosciati di genitori e operatori. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio, ma all’arrivo in ospedale è stato confermato il decesso.

Indagini in corso

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte del bambino, come da prassi in questi casi. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Fondi, che stanno raccogliendo testimonianze e qualsiasi altro elemento utile per ricostruire l’accaduto. Un esame autoptico è stato disposto per determinare le cause precise del malore che ha colpito il bambino.

La comunità sotto shock

Il dolore e lo sconcerto sono palpabili nella comunità di Itri, dove risiedono i genitori del piccolo. La famiglia gestisce un’azienda agricola ben conosciuta nella zona, e la tragica notizia ha lasciato tutti senza parole. Un’intera comunità è unita nel dolore per la morte di un bambino, vittima di un destino che nessuno avrebbe mai immaginato.

L’indagine proseguirà nei prossimi giorni, mentre la famiglia e la comunità locale affrontano questo doloroso lutto.