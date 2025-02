Mio marito mi ha lasciato con delle borse della spesa pesanti per andare a divertirsi con gli amici – e ben presto se n’è pentito

Come ogni domenica, il nostro solito rituale — io e Gabriele passiamo la mattina a fare i lavori di casa prima di andare al supermercato per fare la spesa della settimana. Ma quando Gabriele riceve una telefonata dai suoi amici, scappa via — lasciandomi a pagare un conto di 650 euro e a trovare un modo per tornare a casa. Chi è più importante per Gabriele e cosa posso fare io per insegnargli una lezione?

Da quando sono sposata con Gabriele, abbiamo avuto una routine domenicale ben definita. Ci svegliamo, facciamo colazione e poi andiamo al supermercato. È stato così per gli ultimi due anni — è il nostro modo di far funzionare tutto alla perfezione.

Una domenica mattina, preparo il pranzo mentre Gabriele si occupa del giardino — taglia l’erba e così via.

“Sei pronta?” mi chiede Gabriele, uscendo dalla doccia.

“Sì,” rispondo. “Non dimenticare di prendere le borse per la spesa.”

Arriviamo al supermercato e ci divertiamo un mondo. Camminiamo per i vari corridoi, facendo attenzione a prendere tutto ciò di cui avevamo bisogno — e anche qualcosina in più. Siamo entrambi appassionati di cucina, quindi cucinare insieme è il nostro modo di esprimerci affetto.

Fino a quando il telefono di Gabriele non squilla, rivelandomi un lato di lui che non conoscevo.

Stavamo per iniziare a scaricare il carrello alla cassa quando il telefono di Gabriele ha squillato forte.

“Scusa, Kristina, devo rispondere,” mormora, allontanandosi per rispondere. “Puoi iniziare a pagare, però.”

Comincio a scaricare tutto — carne, verdura, frutta, senza dimenticare i snack e le bevande che avevamo preso.

Poco dopo Gabriele torna, visibilmente agitato ed eccitato.

“Ascolta, devo andare,” dice, guardando il carrello mentre il cassiere continua a scansionare gli articoli.

“Dove devi andare?” chiedo.

“Gli amici mi stanno aspettando. Andiamo a bere qualche birra, fare una grigliata e guardare la partita,” risponde.

Gabriele mette le mani in tasca e guarda verso l’uscita.

Pensavo che stesse aspettando che finissimo di fare la spesa e poi mi avrebbe accompagnato a casa prima di andare a divertirsi con i suoi amici.

“Ci vediamo dopo,” dice.

“Cosa? Ora?” chiedo, sorpresa. “Ma siamo quasi alla cassa!”

“Lo so, lo so,” dice in fretta, agitando le chiavi della macchina. “Ma non posso perdermi questa, Kristina! È un’occasione speciale, sai che io e gli amici non ci vediamo mai.”

“Come faccio io a sistemare tutto e tornare a casa? Prendi un taxi?” protesto, guardando tra Gabriele e la fila che si stava formando dietro di noi.

“Cosa? No! Prendo la macchina. Ma ti chiamo un taxi!”

Inizia a mettere gli articoli velocemente sul nastro trasportatore.

“Ok,” dice. “Devo andare!”

E con queste parole, se ne va.

“Posso aiutarti con queste?” chiede il cassiere. “Abbiamo delle persone che si occupano di queste cose.”

Annuisco. Non posso credere che Gabriele mi abbia lasciato davvero da sola al supermercato per andare a bere con i suoi amici.

“Sono 650 euro, signora.”

Ovviamente, Gabriele se ne è andato senza lasciare soldi. Non che dipendessi da lui per il denaro — ma di solito facevamo queste cose insieme. E 650 euro non erano proprio ciò che mi aspettavo di spendere.

Pago e spingo il carrello pesante verso l’uscita. Rimango a guardare il parcheggio, sperando che, per qualche miracolo, Gabriele fosse ancora lì.

Che mi stesse aspettando.

Che finalmente si fosse reso conto di aver sbagliato a lasciarmi per un momento insignificante con i suoi amici.

Lo meritavo di più.

Dopo qualche minuto, un taxi passa. Il tassista scende e mi aiuta a caricare tutte le borse della spesa nel bagagliaio, e partiamo verso casa.

Più ci pensavo, più mi arrabbiavo con Gabriele.

Cosa gli era passato per la testa a lasciarmi da sola? Mi sentivo ferita e irrispettata. Detestavo tutto ciò che provavo. Gabriele non mi aveva mai fatta sentire così.

Arrivata a casa, scarico tutto. Sono di cattivo umore. Preparo una tazza di tè e vado a fare un bagno rilassante. Avevo bisogno di calmarmi prima di pensare a come vendicarmi.

Mentre ero nella vasca, con il profumo calmante della lavanda che mi avvolgeva, decisi che avrei preparato una cena prelibata con tutti gli ingredienti che avevo comprato.

“Anche io posso giocare a questo gioco,” pensai, camminando per casa con le calze e il pigiama.

Metto della musica e inizio a cucinare — preparo una cena elaborata, pollo alla griglia, verdure arrosto, cous cous, e tutto il resto. Tutti i nostri piatti preferiti.

La cucina profumava di meraviglia e io ero concentrata. Mentre aspettavo che il forno finisse, preparo meticolosamente la tavola per uno — la mia determinazione cresceva.

Se c’era una cosa che sapevo di Gabriele, era che avrebbe sempre controllato i miei social media, specialmente quando era lontano da me.

Così, scattai delle foto mentre cucinavo e le pubblicai sui miei social.

Le mie storie erano sempre perfette e di solito condividevo le mie preparazioni online. Poco dopo, Gabriele avrebbe messo un “mi piace” a ogni foto — e ogni volta che lo faceva, sapevo che il mio piano stava funzionando.

Ovviamente, Gabriele sarebbe stato con gli amici — a bere, fare merenda e guardare la partita. Ma Gabriele non avrebbe mangiato lì, non quando sapeva che stavo cucinando a casa.

Per sicurezza, gli mandai una foto del mio piatto dicendo:

“La cena è fantastica stasera, sarebbe bello se fossi qui! xx”

Più tardi quella sera, Gabriele tornò in una cucina pulita senza avanzi. Mi rilassavo comodamente con un bicchiere di vino e un libro — le prove del mio banchetto solitario erano messe via ordinatamente in fondo al frigorifero.

“Ehi,” cominciò lui, incerto, dopo essere entrato e uscito dalla cucina impeccabile. “La casa ha un odore incredibile. Mi hai lasciato della cena?”

Scossi la testa, un sorriso accennato sulle labbra.

“In realtà, no,” dissi. “Ma ti sei perso una cena fantastica. Tutto era così fresco!”

Il viso di Gabriele cadde mentre guardava verso la tavola, come se sperasse che ci fosse un piatto di cena per lui.

“Non ho cenato,” ammise.

“Oh? Perché?” chiesi, incrociando le gambe.

“Perché ho visto le tue storie e pensavo che ci fosse della cena anche per me,” rispose.

Rimasi in silenzio. Gabriele sapeva perfettamente cosa aveva fatto di sbagliato. Io avevo solo bisogno che lo ammettesse.

“Kristina,” disse. “Mi dispiace di averti lasciata al supermercato così. È stato un imprevisto con gli amici e non sapevo cosa fare. Volevo stare con loro, immagino. E sapevo che ce la facevi.”

Gabriele si diresse verso il frigorifero e tornò con una birra. Stava per parlare di nuovo, ma lo fermai alzando una mano.

“Gabriele, quando scegli i tuoi amici sopra di me, non è solo questione di lasciarmi a pagare il conto o altro. È molto più di questo. Mi hai lasciata indietro per andare a bere birra. Mi hai fatta sentire seconda a una grigliata. Oggi, volevo che tu provassi a tornare a casa aspettandoti un pasto caldo e trovando nulla.”

“Lo hai fatto apposta?” chiese, scioccato.

“Non si tratta solo di cibo,” continuai. “Si tratta delle persone che metti al primo posto.”

“Non l’avevo mai vista così,” disse. “Mi dispiace davvero.”

La nostra conversazione quella sera è stata lunga e sincera — Gabriele aveva bisogno di ricordarsi che eravamo una squadra e che facevamo tutto insieme per la nostra casa. Ma alla fine, mi sono resa conto che dovevo anche ricordarmi che potevamo avere delle vite nostre.

“Esci ogni tanto,” disse. “Esci con le tue amiche, lascia che mi occupi io della casa. Anche tu hai il diritto di sfuggire alla routine.”

Quando siamo andati a letto quella sera, mi sono sentita male. Non avevo mai negato il cibo a mio marito, ma c’era una lezione da imparare qui.

Gabriele doveva sapere che non poteva lasciarmi al supermercato senza macchina. O senza offrire il suo aiuto. Birra e barbecue non sono una emergenza.

“Hai ragione,” disse mentre si lavava i denti. “Devo mettere a posto le mie priorità.”

Non sono sicura che Gabriele abbia imparato la lezione, ma penso che farli il pane imburrato e il tè per cena sia stato un passo nella giusta direzione.

E voi, cosa avreste fatto?

Ecco un altro racconto per voi: Giulia adora i compleanni. Così, quando arriva il compleanno di suo marito, vuole preparare una cena elegante a casa per festeggiarlo, circondato dalla famiglia e dagli amici. Ma le cose cambiano rapidamente quando sua suocera arriva e prende il controllo.