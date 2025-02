Non torna dopo essere uscita per scuola, si cerca Carmen Della Gatta, 15 anni: “Forse è con il compagno 22enne”

Carmen Della Gatta, 15 anni, è scomparsa da tre giorni. La famiglia è in allarme e lancia un appello per ritrovarla, temendo una relazione pericolosa.

È scomparsa ormai da tre giorni Carmen Della Gatta, una ragazza di 15 anni di Dormelletto (Novara), che la mattina del 5 febbraio 2025 è uscita di casa intorno alle 6.30 per prendere l’autobus diretto a Romagnano, dove avrebbe dovuto recarsi per le sue lezioni alla scuola Enaip di Borgosesia, dove studia acconciatura. Da allora, non si hanno più notizie di lei.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, la giovane sarebbe insieme al fidanzato, Davide Niccolè, un ragazzo di 22 anni con cui ha avuto una relazione turbolenta. La sorella Alessia ha rivelato che Carmen potrebbe essere scesa a Borgomanero, dove ha lasciato il suo cellulare sull’autobus, facendo temere che la 15enne stia cercando di nascondersi. L’adolescente indossava una tuta grigia, una giacca corta panna, scarpe Nike bianche con un logo rosa e una borsa nera Furla.

La madre di Carmen, Melissa, preoccupata dopo tre giorni di ricerche infruttuose, ha lanciato un appello sui social, spiegando che teme per la sicurezza della figlia, coinvolta in una relazione tossica con Davide, già noto per comportamenti possessivi e gelosi. Infatti, Carmen era già fuggita con lui in passato, e lo scorso anno le forze dell’ordine erano intervenute per riportarla a casa, avviando un procedimento contro Davide. Nonostante il precedente episodio, l’uomo è tornato nella sua vita da due settimane, e Carmen è scappata di nuovo lunedì 3 febbraio.

I familiari hanno chiesto a chiunque abbia informazioni di contattarli. È possibile raggiungere Alessia tramite il suo profilo Instagram o le forze dell’ordine ai numeri di emergenza. Il caso è ora sotto indagine per cercare di fare chiarezza sulla scomparsa della giovane e sulla dinamica della sua fuga.

La preoccupazione cresce, e mentre la famiglia attende risposte, gli appelli per ritrovare Carmen si moltiplicano sui social.