Una famiglia numerosa che vive una vita fuori dagli schemi: 12 figli, nessuna scuola e un budget mensile di 1300 dollari per le necessità quotidiane

Courtney e suo marito Chris sono sposati da 16 anni e in questo periodo hanno avuto ben 12 figli. Sei maschi e sei femmine, ognuno con il proprio carattere, interessi e talenti. La più piccola è nata appena sei mesi fa, ma i genitori non hanno intenzione di fermarsi qui: Courtney sogna di avere almeno altri due bambini.

Come gestiscono il budget di una famiglia numerosa

Gestire un budget familiare con così tanti figli è una vera sfida. Solo per le necessità di base come cibo, pannolini e spese domestiche, la famiglia spende circa 1300 dollari al mese. Per risparmiare, Courtney compra i vestiti solo in saldo e la famiglia non va mai al ristorante. Una semplice cena in un caffè per 14 persone, infatti, sarebbe un lusso troppo costoso.

Nonostante le difficoltà economiche, i loro figli non si sentono privati di nulla. A differenza della maggior parte dei bambini, non frequentano la scuola. Courtney e Chris si occupano personalmente della loro educazione, sviluppando un metodo che rende l’apprendimento divertente e coinvolgente. I bambini non sono costretti a stare seduti ai banchi, ma esplorano attivamente il mondo, partecipando a attività pratiche e imparando attraverso il gioco.

Spostarsi con una famiglia così grande è un’impresa. Per fare anche un semplice giro al supermercato, la coppia ha dovuto acquistare un enorme furgone da 15 posti. Basta immaginare quanto tempo serva per organizzare una gita o un picnic!

Nonostante il loro stile di vita, non tutti sono d’accordo con le scelte della coppia. La madre di Courtney, infatti, ha sempre criticato il suo desiderio di avere tanti figli. Secondo lei, sua figlia non potrebbe mai dedicare abbastanza attenzione a ciascuno dei suoi bambini.

Courtney, però, non è affatto d’accordo con queste critiche. Sottolinea che i suoi figli sono sempre vicini a lei, crescono in un ambiente pieno di amore e cura, e che l’assenza di scuola e asili non fa che rafforzare i legami familiari. La sua convinzione è che ogni bambino abbia la sua importanza e riceva l’affetto di cui ha bisogno, in una famiglia che vive insieme, cresce insieme e si supporta a vicenda.