«A 103 anni vivo sola. Il mio segreto? Mantenere la mente allenata, vestirmi con stile, sorridere spesso e amare tanto. Ogni giorno è un privilegio.»

Scopri come Giovanna Grassi, a 103 anni, vive da sola a Milano, leggendo, cucinando e mantenendo la mente sempre attiva con positività.

Raggiungere i 100 anni è un traguardo straordinario, ma vivere oltre i 103 anni con energia e indipendenza è un vero esempio di forza e determinazione. Giovanna Grassi, che vive vicino al quartiere di Calvairate a Milano, è una donna che ha fatto della vitalità e della positività il suo stile di vita. Nonostante l’età, Giovanna conduce una vita piena e soddisfacente: legge quotidianamente, cucina, si dedica alle parole crociate e va al mercato.

«Non mi trascuro, non mi lascio andare, mi vesto elegante», racconta con orgoglio. E questo spirito si riflette in ogni aspetto della sua giornata.

Giovanna è convinta che il segreto della longevità sia mantenere la mente sempre allenata e attiva. «Credo che quel che mi salva sia la mia testa, che funziona bene», spiega. Ogni giorno si dedica alla lettura, si informa leggendo Repubblica, risolve le parole crociate di Bartezzaghi e si tiene aggiornata.

Ma non è solo questione di allenamento mentale: Giovanna cura anche il suo corpo con un’alimentazione sana e un buon riposo. «Dormo bene, mangio sano e prendo l’alga spirulina, che mi aiuta», aggiunge. Tuttavia, evita i programmi televisivi troppo polemici: «Guardo la TV ma non i talk show».

Per Giovanna, la chiave è anche saper amare e ridere: «Pensare positivo, ridere spesso e amare molto» sono le sue regole d’oro per affrontare ogni giornata con gratitudine.

Una vita indipendente ma circondata dall’affetto

Nonostante viva da sola, Giovanna non si sente mai isolata. Ha una rete di affetti composta dai suoi figli, dalle amiche e soprattutto dalla nipote Olimpia, che definisce «la mia gioia e il mio futuro». «I nipoti si amano in un modo diverso da come si amano i figli. Sono la vita», confessa emozionata.

E non manca l’attenzione alla sicurezza: Giovanna utilizza un cellulare speciale per anziani, così da poter contattare i suoi figli in caso di necessità.

Un’altra grande passione di Giovanna è la cucina. Nonostante l’età, va personalmente al mercato di piazza Martini per fare la spesa. «Mi piace cucinare, faccio tutto da me», racconta con entusiasmo. Gli ambulanti sono spesso increduli quando scoprono la sua età e non mancano di farle i complimenti.

Cucinare per lei non è solo un’attività quotidiana, ma un modo per sentirsi attiva e autonoma.

Ogni giorno è un dono

Giovanna affronta la sua età con grande serenità e consapevolezza: «So che posso morire in qualsiasi momento, ma non me ne preoccupo», rivela. Ogni mattina si sveglia ringraziando il Signore per un nuovo giorno: «Nelle preghiere dico “ho trascorso un altro giorno oggi”».

La sua visione della vita è semplice ma profonda: «Ho una vita felice, ogni giorno è un regalo».