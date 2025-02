Luigi Maggiacomo si spegne a soli 3 anni durante una lezione di nuoto a Fondi: aperta un’inchiesta

Il piccolo Luigi, di soli tre anni, è deceduto dopo un malore mentre si trovava in piscina con altri bambini. La comunità di Itri è sconvolta dalla tragedia.

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Itri, dove il piccolo Luigi Maggiacomo, di appena tre anni, è venuto a mancare durante una normale lezione di nuoto in piscina. Il bambino, nato nel 2022, stava partecipando a una lezione insieme ad altri coetanei nel centro sportivo Sport Village di Fondi, un’area ben conosciuta anche con il nome storico di Onda Verde. La piscina era supervisionata da un istruttore, ma nulla ha potuto fermare il malore che ha colpito Luigi.

L’incidente è stato segnalato intorno alle 17:30, quando le condizioni del bambino sono peggiorate rapidamente. Il personale del centro sportivo ha immediatamente lanciato l’allarme, e i soccorritori si sono precipitati sul posto, incluso l’arrivo di un’eliambulanza Pegaso, che è atterrata direttamente nella struttura. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, dove, intorno alle 18:00, è stato purtroppo dichiarato morto. Secondo quanto riferito, Luigi è arrivato già privo di vita e le manovre di rianimazione non hanno avuto successo.

La morte del piccolo Luigi ha scosso profondamente la famiglia e l’intera comunità. I genitori del bambino, che vivono a Itri, sono stati travolti dal dolore. La madre, di origini albanesi, lavora nell’azienda di pulizie di famiglia, mentre il padre gestisce un’attività agricola di successo nella zona. La coppia ha anche una figlia, sorellina di Luigi, che ora si trova a dover affrontare la perdita di un fratello così giovane.

Le indagini sono in corso, con la Procura della Repubblica di Latina che ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte. Gli inquirenti hanno disposto un esame autoptico per capire se il malore sia stato causato da una sindrome da annegamento, da una patologia preesistente o da altri fattori. Un testimone ha riferito che il bambino avrebbe vomitato prima di perdere conoscenza, una ricostruzione che sembra confermare l’ipotesi di un malore improvviso.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente tra i frequentatori del centro e tra gli abitanti di Itri. La famiglia Maggiacomo ha ricevuto una grande solidarietà da parte della comunità, che si è stretta attorno ai genitori, sperando fino all’ultimo in un miracolo. Purtroppo, la dura realtà ha avuto il sopravvento e la famiglia si è trovata a fare i conti con un dolore immenso.

Questa vicenda lascia tutti sconvolti e in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.