Affari Tuoi, chi è Pierluigi dalla Puglia: ecco cosa è successo nella puntata di stasera, venerdì 7 febbraio 2025

Scopri come Pierluigi, consulente informatico pugliese, e sua moglie Eleonora hanno sfidato il Dottore per inseguire il sogno dei 300.000 euro.

Anche nella serata di venerdì 7 febbraio 2025, il pubblico italiano si è sintonizzato in massa per seguire una nuova emozionante puntata di Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Questa edizione del programma sta conquistando numeri record di ascolti, confermandosi uno degli show più amati della stagione. Basti pensare che la puntata del giorno precedente, con Federica dalla Lombardia, ha totalizzato 6.516.000 spettatori e uno share del 30.3%, superando nettamente Striscia la Notizia, ferma a 2.731.000 spettatori (12.8%).

Ma torniamo alla puntata del venerdì: protagonista della serata è stato Pierluigi, un concorrente proveniente dalla Puglia, precisamente da San Ferdinando di Puglia, anche se ora vive a Margherita di Savoia per amore della moglie Eleonora.

Chi è Pierluigi, il concorrente pugliese che ha emozionato tutti

Pierluigi, consulente informatico di professione, si è presentato al pubblico con il suo carisma e una storia d’amore che ha subito conquistato i cuori degli spettatori. Accanto a lui, la sua dolce metà Eleonora, insegnante di sostegno, con cui è sposato da appena tre mesi. La coppia ha scelto di giocare con il pacco numero 12, portando con sé non solo la speranza di vincere, ma anche un pizzico di allegria: Pierluigi, infatti, si è esibito più volte durante la puntata in piccoli numeri di giocoleria con palline colorate, strappando sorrisi al pubblico in studio.

Una partita tra alti e bassi: Pierluigi sfida il Dottore

La partita inizia con un mix di emozioni: Pierluigi ed Eleonora scoprono quattro pacchi rossi, tra cui uno “pesante” contenente i 100.000 euro, e due pacchi blu. A questo punto arriva la prima telefonata del temuto Dottore, che propone un’offerta di 30.000 euro. La coppia pugliese, però, decide di rifiutare e continuare a giocare.

Nel round successivo, la fortuna sembra sorridere: vengono aperti tre pacchi che contengono rispettivamente 200 euro, 10 euro e 1 euro. Il Dottore torna alla carica, questa volta proponendo un cambio di pacco, ma Pierluigi ed Eleonora decidono di rimanere fedeli al loro numero 12 e rifiutano l’offerta.

Nei successivi tre tiri, la coppia trova 50 euro, ma anche due pacchi importanti: i 200.000 euro e i 75.000 euro, riducendo così le possibilità di arrivare al montepremi massimo. Il Dottore offre allora 25.000 euro, ma Pierluigi non si lascia tentare. Nel tiro seguente, la coppia scopre il pacco della burrata, un momento che strappa un sorriso ma non cambia la tensione crescente della partita.

La nuova offerta del Dottore sale a 30.000 euro, ma anche questa volta viene rifiutata. Eleonora addirittura “trita” simbolicamente l’assegno per mostrare la loro determinazione a proseguire verso l’obiettivo dei 300.000 euro.

Con grande tenacia, Pierluigi ed Eleonora continuano a giocare, trovando nel pacco successivo i 20.000 euro. Il Dottore torna alla carica con un’offerta più alta: 35.000 euro. Tuttavia, finché sul tabellone rimane il pacco contenente i 300.000 euro, il concorrente pugliese non vuole arrendersi e decide di andare avanti. Nel tiro successivo, la coppia scopre i 100 euro, mantenendo viva la speranza di vincere il premio più alto dello show.