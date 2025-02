Maria Antonina, 100 anni ballando la tarantella: “Ogni sera mi intrattengo con Stefano De Martino in tv”

A Bonito, un affascinante borgo in provincia di Avellino, è tempo di festa per i 100 anni di Maria Antonina Rossetti, una donna che rappresenta un vero e proprio pilastro della comunità locale. Ex ballerina di tarantella, Maria Antonina ha stupito tutti gli ospiti con la sua vitalità, improvvisando persino qualche passo di danza durante la celebrazione. Tra i presenti anche il sindaco del borgo, Giuseppe De Pasquale, che non ha resistito a unirsi a lei in un piccolo ballo.

“Forte, allegra, vitale, ricca di fede e sani valori”, così l’ha descritta il primo cittadino, che le ha consegnato una targa speciale per celebrare questo storico traguardo. “Maria Antonina è una donna che ha saputo tramandare alle nuove generazioni le ricette della tradizione e la bellezza dei canti tipici e antichi del nostro territorio. Un vero simbolo per Bonito”, ha aggiunto il sindaco.

Una Vita Lunga un Secolo: Dalla Guerra al Nuovo Millennio

Nata nel lontano 1925, Maria Antonina ha attraversato momenti cruciali della storia italiana. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1940 e il 1943, Bonito divenne luogo di internamento per profughi ebrei sotto il regime fascista, poi liberati nel settembre 1943 dagli Alleati. Quegli anni difficili hanno lasciato un segno nella memoria della comunità, ma Maria Antonina ha saputo affrontarli con forza e determinazione.

La sua vita è stata testimone anche del Miracolo Economico Italiano, del periodo buio del terrorismo e del devastante terremoto del 23 novembre 1980, che colpì duramente l’Alta Irpinia. Nonostante tutto, Maria Antonina ha sempre trovato la forza di guardare avanti, diventando un esempio per le generazioni più giovani.

I Segreti della Longevità di Nonna Maria

Arrivare a 100 anni non è da tutti, e Maria Antonina sembra avere qualche “trucco” speciale per mantenersi in forma. Ogni giorno si concede un bicchiere di vino rosso, una tradizione che segue con piacere e che attribuisce al suo benessere. La sera, invece, si rilassa seguendo il suo programma preferito in televisione: “Affari Tuoi”, attualmente condotto da Stefano De Martino su Rai Uno.

Circondata dai suoi cinque figli, da un vero e proprio “esercito” di nipoti e da tanti amici, Maria Antonina ha festeggiato questo traguardo con gioia ed energia contagiosa. La sua vitalità è un inno alla vita e un invito a celebrare le piccole cose quotidiane.