“Il terremoto è durato tanto, sentivo la terra vibrare”: il racconto di un’insegnante siciliana”

Un sisma di magnitudo 4.8 scuote la Sicilia: paura tra gli abitanti, scuole evacuate e il rischio di uno sciame sismico che tiene tutti in allerta.

“Mi trovavo fuori dalla scuola, seduta nella mia macchina durante una pausa, quando ho sentito la terra tremare. All’inizio pensavo che qualcuno stesse spingendo l’auto o che stessi avendo un malore, ma poi ho capito che si trattava di un terremoto“. È quanto racconta Claudia Tripiciano, un’insegnante del liceo regionale di Santo Stefano di Camastra, situato a pochi chilometri da Caronia, nel messinese.

“È stato un momento davvero intenso – prosegue –. Mi sono diretta verso i collaboratori scolastici, gli studenti e il personale amministrativo che erano già stati evacuati, e mentre camminavo sentivo ancora la terra tremare sotto di me. Ci siamo radunati tutti nel parcheggio, visibilmente preoccupati, e le lezioni sono state immediatamente sospese”.

Gli studenti, racconta l’insegnante, erano spaventati. “Anche se in Sicilia i terremoti non sono una novità e dovremmo essere abituati, ogni volta è una situazione che mette paura. L’idea che possano verificarsi altre scosse nelle prossime ore ci lascia tutti in allerta. La mia paura più grande – conclude Tripiciano – è che dopo una scossa così forte si possa innescare un sciame sismico, come spesso accade in questi casi”.

Un sisma percepito in tutta la Sicilia

La scossa di terremoto, registrata dai sismografi alle ore 16:19 di venerdì 7 febbraio, ha raggiunto una magnitudo di 4.8 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato in mare, vicino alle isole Eolie, ma il sisma è stato avvertito chiaramente anche a grande distanza, da Palermo a Messina, fino a Catania e persino in alcune aree della Calabria.

Nonostante la sua intensità e l’ampiezza dell’area coinvolta, fortunatamente non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) aveva inizialmente stimato una magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3, confermando poi la misura definitiva.

Paura anche a Palermo

Il terremoto è stato percepito con forza anche nella provincia di Palermo, dove molte persone hanno raccontato l’esperienza vissuta. “Ero con mia madre all’ottavo piano di un condominio nel centro di Palermo – racconta un giovane –. A un certo punto abbiamo visto le sedie e il lampadario vibrare. È stato davvero spaventoso”.

Questi episodi ricordano quanto sia importante essere pronti ad affrontare eventi sismici, specialmente in regioni come la Sicilia, dove i movimenti della crosta terrestre sono relativamente frequenti.