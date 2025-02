Guida contromano sull’autostrada a Brescia e si scontra con altre vetture: due feriti accertati

Incidente sull’autostrada A35 Brebemi: un’auto imbocca la direzione sbagliata. Due persone ferite, intervento immediato dei soccorsi. Ecco tutti i dettagli.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 6 febbraio sull’autostrada A35 Brebemi, nel tratto che collega Milano e Brescia. Un’automobile ha imboccato la carreggiata contromano, causando uno scontro frontale con altre due vetture. L’impatto è avvenuto tra i caselli di Travagliato Est e Travagliato Ovest, in direzione Brescia, attorno alle ore 20:00.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe preso una uscita sbagliata, finendo così nella direzione opposta al senso di marcia. Questo errore ha portato a un violento schianto che ha coinvolto almeno due persone: un uomo di 52 anni e una donna di 47. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati con urgenza agli ospedali della zona, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Soccorsi tempestivi sul luogo dell’incidente

L’allarme è stato lanciato dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con due ambulanze e un’auto medica. I feriti sono stati portati rispettivamente agli Spedali Civili di Brescia e alla Fondazione Poliambulanza per ricevere le cure necessarie.

Oltre ai sanitari, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i tecnici dell’Ats Brebemi e i Vigili del Fuoco di Brescia, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e facilitare la ripresa della viabilità.

Le autorità stanno ora cercando di capire come sia stato possibile che l’automobilista abbia imboccato l’autostrada contromano. Ulteriori accertamenti saranno necessari per fare luce sulle cause di questo grave errore, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.

L’incidente ha inevitabilmente causato disagi al traffico sull’A35, una delle arterie principali tra Milano e Brescia, ma grazie all’efficienza dei soccorsi e degli operatori si è riusciti a ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Questo episodio riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e della corretta segnaletica sulle autostrade. Errori come quello avvenuto sull’A35 possono avere conseguenze gravi non solo per chi li commette, ma anche per gli altri automobilisti.

Resta fondamentale rispettare le regole della strada e prestare attenzione alla guida, soprattutto in situazioni di stress o disorientamento. Gli incidenti come questo ci ricordano quanto sia cruciale mantenere alta la soglia di attenzione quando ci troviamo al volante.