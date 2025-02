“È infame”: Sofia Goggia rifiuta il suo piazzamento nel Super G ai Mondiali di Saalbach

Dopo un quinto posto che brucia ai Mondiali di Saalbach, Sofia Goggia guarda avanti con determinazione: il suo obiettivo è l’oro nella discesa libera

Non può certo essere soddisfatta Sofia Goggia dopo il deludente quinto posto nel Super G ai Mondiali di Saalbach, perso per soli 6 centesimi. Un risultato che, come lei stessa ammette, è destinato a finire nel dimenticatoio, ma che lascia un sapore amaro per una campionessa abituata a puntare sempre al massimo. Reduce da un lungo e doloroso percorso di riabilitazione a seguito dell’ennesimo grave infortunio, Sofia aveva tutte le carte in regola per tornare sul podio.

“È un risultato infame“, ha dichiarato la sciatrice bergamasca ai microfoni dopo la gara. Eppure, non c’è tempo per abbattersi: già sabato si correrà la discesa libera, una disciplina in cui la Goggia è tra le principali favorite per l’oro.

Un giorno di rimpianti, ma con uno sguardo al futuro

La giornata di ieri è stata segnata dai rimpianti per Sofia, che ha visto la sua connazionale Federica Brignone conquistare una splendida medaglia d’argento. “Qualcuno deve essere quarto… penso che sia la posizione più ingiusta”, ha detto Sofia a Eurosport, anche se in realtà il suo piazzamento è stato il quinto, complice il terzo posto condiviso da due atlete, Macuga e Lie.

Nonostante ciò, la Goggia non si nasconde dietro scuse. “Ho commesso alcune imperfezioni qua e là”, ha ammesso. In particolare, ha sottolineato gli errori sui salti: “Sul salto del ‘Panorama’ ho perso completamente il controllo, non atterravo più e mi sono trovata la porta addosso. Ho dovuto quasi schivarla”.

Il momento cruciale della gara è arrivato sull’ultimo salto, dove Sofia ha sbagliato traiettoria andando “troppo troppo a destra”. Questo errore le ha fatto perdere la linea ideale per affrontare l’ultimo muro della pista ‘Ulli Maier’, compromettendo definitivamente il suo tempo.

Nonostante tutto, la campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 non perde fiducia: “Ho sciato bene, mi sento solida e stabile sui piedi. Ora il focus è tutto sulla discesa”.

Una nuova occasione per riscrivere la storia

Per Sofia Goggia, i Mondiali rappresentano ancora un’opportunità per arricchire la sua già prestigiosa carriera. Dopo l’argento conquistato in Super G ad Are nel 2019 e il bronzo nel gigante a Sankt Moritz nel 2017, manca ancora l’oro mondiale nella sua bacheca.

Ora testa e cuore sono rivolti alla discesa libera, dove Sofia cercherà di trasformare la delusione in energia positiva per puntare al gradino più alto del podio. I suoi tifosi e l’intero mondo dello sci attendono con trepidazione una nuova impresa della regina della velocità.