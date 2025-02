Lo scoop su Meghan Markle: “Abbracciava e baciava William, creando conflitti con Harry”

Scopri i dettagli inediti sul rapporto tra Meghan Markle e i reali inglesi, tra presunti flirt, scontri culturali e il rigido protocollo di corte.

L’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale inglese ha portato una ventata di cambiamento, ma anche non poche tensioni. L’attrice americana, con il suo carattere spontaneo e affettuoso, ha spesso infranto il severo protocollo reale, creando scompiglio tra i membri della Royal Family e suscitando numerosi pettegolezzi. Il suo comportamento, apparentemente innocente, ha dato vita a voci insistenti, come quella di un presunto flirt con il principe William, che avrebbe ulteriormente alimentato le tensioni tra i fratelli William e Harry.

Questi retroscena sono stati svelati nel nuovo libro di Tom Quinn, “Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants”, che raccoglie testimonianze esclusive dello staff di Buckingham Palace. Secondo quanto riportato, l’atteggiamento esuberante di Meghan avrebbe creato imbarazzo e qualche frizione all’interno della famiglia reale.

Il libro che svela i segreti della Royal Family

Il libro di Tom Quinn, in uscita a breve in Inghilterra, offre uno sguardo inedito sulle dinamiche interne della Royal Family, grazie alle testimonianze di membri dello staff di corte. Secondo quanto anticipato dal Times, Meghan Markle è al centro di molte delle rivelazioni. La duchessa ha sempre mostrato un’indole volitiva e un approccio molto più informale rispetto agli standard richiesti dalla monarchia britannica.

Tra i comportamenti che hanno destato maggiore scalpore ci sono state le sue frequenti effusioni pubbliche, soprattutto nei confronti del principe William. Pare che Meghan fosse solita abbracciarlo calorosamente e baciarlo sulle guance ogni volta che si incontravano, un gesto considerato troppo intimo per il rigido protocollo reale. Questo atteggiamento avrebbe messo in imbarazzo non solo William, ma anche sua moglie, Kate Middleton, alimentando voci di gelosia e dissapori.

Il presunto flirt con il principe William

Le voci su un presunto flirt tra Meghan e William si sono diffuse rapidamente, anche se prive di fondamento concreto. Tuttavia, questi pettegolezzi hanno contribuito a intensificare le tensioni già presenti tra William e Harry. Anche gesti apparentemente innocui, come una mano appoggiata sul braccio o sulla spalla, venivano interpretati come mancanze di rispetto verso le gerarchie della famiglia reale.

Secondo quanto riportato nel libro, alcuni membri dello staff avrebbero commentato: “Quando qualcuno arriva dagli Stati Uniti e cerca di cambiare le cose, la vecchia guardia non lo accetta facilmente”. Questo sottolinea quanto sia difficile per un’outsider adattarsi a un ambiente così rigido e conservatore come quello della monarchia britannica.

Un’altra indiscrezione emersa riguarda la reazione di Meghan quando ha scoperto il patrimonio personale del principe Harry, stimato in circa 20 milioni di sterline. Secondo alcune fonti, questa scoperta avrebbe portato la duchessa a rivedere molte delle sue aspettative sulla vita reale. Inoltre, durante gli incontri con i consulenti della famiglia reale, Meghan sembrava spesso voler imporre il proprio punto di vista senza ascoltare i consigli degli esperti, creando ulteriore scompiglio.

Un cambiamento difficile da accettare

L’arrivo di Meghan Markle ha rappresentato una sfida per la tradizionale struttura della famiglia reale inglese. La sua personalità espansiva, unita alla volontà di rompere con le convenzioni, ha messo in discussione anni di regole consolidate. Tuttavia, questa sua inclinazione al cambiamento non è stata accolta favorevolmente dalla cosiddetta “vecchia guardia”, che continua a difendere strenuamente le tradizioni monarchiche.