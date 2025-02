Consegna pizze a piedi sotto la neve per 2 dollari di mancia: i social lo ricompensano con 40mila dollari

Un giovane rider affronta una bufera di neve per consegnare un ordine. La sua dedizione conquista i social, trasformandosi in un gesto di solidarietà

Sfidando una vera e propria bufera di neve, Connor Stephanoff, un giovane rider statunitense, non ha esitato a mettersi in marcia per consegnare delle pizze a domicilio. Nonostante il freddo pungente e le difficoltà del percorso, il ragazzo è riuscito a portare a termine il suo lavoro, ricevendo però una mancia misera di soli 2 dollari. La sua storia, immortalata in un video che ha fatto il giro dei social, ha scatenato un’ondata di solidarietà che gli ha permesso di raccogliere oltre 40mila dollari.

L’episodio è avvenuto a gennaio a Brownsburg, nello stato dell’Indiana, durante una giornata segnata da condizioni meteo estreme. Stephanoff, che lavora part-time come fattorino di pizze, aveva ricevuto un ordine da circa 40 dollari. Dopo essere partito in auto sotto la neve, si è trovato bloccato da un incidente stradale causato dal ghiaccio. Invece di arrendersi o annullare la consegna, ha parcheggiato l’auto e ha deciso di camminare per quasi un chilometro, indossando solo una tuta grigia e un paio di scarpe da ginnastica.

La scena non è passata inosservata: un poliziotto locale presente sul luogo dell’incidente ha ripreso tutto con il cellulare. Quando l’agente, con una battuta, gli ha chiesto se ne fosse valsa la pena, Stephanoff ha risposto che la mancia ricevuta era stata di appena due dollari. Colpito dalla dedizione e dall’etica lavorativa del giovane, ma indignato per la scarsa generosità del cliente, il poliziotto ha deciso di agire.

L’agente, oltre a donargli 15 dollari di tasca propria, ha avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere i 500 dollari. Tuttavia, il video pubblicato sui social è diventato virale, scatenando un’ondata di indignazione e sostegno da parte degli utenti. In poco tempo, la campagna ha superato ogni aspettativa, arrivando a raccogliere oltre 40mila dollari.

La storia di Connor Stephanoff ha toccato il cuore di molti, soprattutto per il suo passato difficile. Rimasto orfano da giovane, Connor è cresciuto in comunità e ora vive con la nonna, aiutandola a pagare le bollette grazie a piccoli lavori e alle consegne a domicilio. “Tutti attraversano momenti difficili. Potresti essere tu, potrebbe essere il fattorino. Alla fine della giornata, siamo tutti persone. Sii gentile con chi ti sta accanto“, ha dichiarato il ragazzo, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi.

Questa vicenda non è solo una storia di solidarietà e speranza, ma un promemoria del valore della gentilezza e del rispetto verso chi lavora duramente, anche nelle condizioni più difficili.