È morto il figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi: accoltellato in un mercato a Istanbul

Un’aggressione brutale in un mercato di Istanbul spezza la vita di un adolescente. Arrestati i due responsabili, già noti alla giustizia locale.

Un episodio di violenza ha scosso profondamente Istanbul e il mondo intero: Mattia Ahmet Minguzzi, 14 anni, figlio del noto cuoco italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Akincilar, è morto in seguito a una brutale aggressione avvenuta in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy, sulla sponda anatolica della città.

Il giovane si trovava al mercato insieme ad alcuni amici per acquistare attrezzatura da pattinaggio quando è stato improvvisamente attaccato da due adolescenti con cui avrebbe avuto una discussione poco prima. I due aggressori, armati di coltello, hanno colpito Mattia con ben cinque fendenti, ferendolo gravemente a polmoni, reni e cuore.

Non contenti, i due ragazzi hanno continuato a infierire sul 14enne anche dopo che era caduto a terra, colpendolo con un calcio. L’intera scena è stata documentata da un video che ha contribuito a ricostruire i drammatici momenti dell’aggressione.

I soccorsi e il tragico epilogo

Sul luogo dell’attacco sono intervenuti rapidamente i soccorsi. Mattia è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in terapia intensiva il 24 gennaio, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo oltre dieci giorni di lotta per la vita, i medici hanno dichiarato la sua morte cerebrale, ponendo fine a ogni speranza per la famiglia e gli amici del giovane.

I due adolescenti responsabili dell’aggressione sono stati arrestati dopo un tentativo di fuga. Secondo quanto riportato dai media turchi, erano già noti alla giustizia locale per precedenti episodi di violenza. Le prime indagini suggeriscono che il gesto sia stato il culmine di una lite scoppiata poco prima dell’attacco.

Un dolore che travolge due famiglie

La morte di Mattia Ahmet Minguzzi ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi genitori, Andrea Minguzzi e Akincilar, due figure ben conosciute nei rispettivi ambiti professionali. Il padre è un cuoco italiano affermato, mentre la madre è una talentuosa violoncellista turca. La tragedia ha suscitato sgomento sia in Italia che in Turchia, con numerosi messaggi di cordoglio che continuano a giungere da amici, colleghi e semplici cittadini.