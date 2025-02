Schianto a Piacenza, auto esce di carreggiata: perde la vita un neonato, mamma 26enne in gravi condizioni

Una giovane mamma e il suo bambino coinvolti in un incidente stradale nel Piacentino. Le dinamiche restano da chiarire, mentre si piange una vita spezzata

Una tragedia ha sconvolto la comunità del Piacentino, dove un bambino di soli 4 mesi ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. Il dramma si è consumato nella notte lungo la provinciale 29, in località Cerreto Landi, nei pressi di Carpaneto Piacentino. La madre, una donna di 26 anni, era alla guida della sua Ford Ka quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto della giovane mamma è uscita di strada mentre era diretta verso Cadeo, finendo la sua corsa contro un terrapieno di cemento utilizzato come accesso a un campo. L’impatto è stato violento e ha reso necessaria una massiccia mobilitazione di soccorsi. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi, tra cui le ambulanze della Pubblica Assistenza di Carpaneto e della Croce Rossa di Cadeo, l’auto infermieristica del 118 di Cadeo e l’auto medica del 118 di Piacenza. Due elicotteri sanitari, provenienti da Parma e Milano, hanno contribuito alle operazioni, insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola.

Nonostante gli sforzi dei sanitari per stabilizzare le condizioni del piccolo e della madre, il bambino, che era apparso in condizioni critiche sin dal primo momento, non ce l’ha fatta ed è deceduto durante la notte presso l’ospedale di Parma.

Una famiglia distrutta dal dolore

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il marito della donna, titolare di un’attività commerciale, visibilmente sconvolto dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia. La madre del piccolo è ancora ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sembrano essere meno gravi rispetto a quelle del figlio.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato la 26enne a perdere il controllo del veicolo. Tra le ipotesi al vaglio, potrebbero esserci una distrazione improvvisa o un problema tecnico all’auto.

Un dramma che lascia il segno

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale. La perdita di una vita così giovane è un dolore difficile da accettare e porta con sé interrogativi su come possano essere prevenute simili tragedie in futuro.

Questo incidente si aggiunge purtroppo a una serie di eventi simili che si sono verificati recentemente sulle strade italiane, accendendo ancora una volta i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di sensibilizzare i guidatori a comportamenti prudenti.