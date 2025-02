Sonia Bruganelli: “Il mio tradimento a Paolo Bonolis e la relazione con Angelo Madonia. Ignazio La Russa è sexy”

L’ex moglie di Paolo Bonolis parla del loro rapporto attuale, dei tradimenti passati e della sua nuova relazione con Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli, nota imprenditrice e volto televisivo, ha recentemente rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Nel corso della chiacchierata, Sonia ha toccato diversi argomenti, dalla sua esperienza a Ballando con le stelle fino alla sua vita privata, regalando spunti di riflessione e curiosità ai fan.

“A Ballando mi sono rotta tre costole, ma ora sto bene”

Durante l’intervista, Sonia ha ricordato la sua partecipazione al celebre programma Ballando con le stelle, rivelando un retroscena sorprendente: “Mi sono rotta tre costole, però non è fregato niente a nessuno. Adesso sto bene”. Nonostante gli infortuni, sembra aver affrontato la situazione con il suo consueto spirito ironico.

Ha poi spiazzato tutti parlando del suo “mito” inaspettato: “Il politico più sexy? Mi piace La Russa. È diventato il mio nuovo mito dopo tutto quel chiacchiericcio sul burraco. Un uomo che vuole cambiare le regole del burraco e lo dice con quel fervore, a me è piaciuto. Lo trovo sexy con quel vocione”.

La fine del matrimonio con Paolo Bonolis: “È contronatura stare insieme così tanto”

Sonia ha affrontato anche il tema del suo rapporto attuale con l’ex marito Paolo Bonolis. Nonostante la separazione, i due sembrano aver trovato un equilibrio unico: “Viviamo in due appartamenti separati, in due palazzi diversi, ma che comunicano. C’è nostra figlia in mezzo, con una stanza che collega i nostri spazi”.

Quando Giorgio Lauro li ha definiti i “Ferragnez boomer”, Sonia ha replicato con ironia: “Che immagine triste. Dire che Bonolis è un Fedez… Boomer sì, ma Fedez no!”.

Riflettendo sul loro lungo percorso insieme, ha aggiunto: “Abbiamo passato quasi 30 anni insieme, fatto tre figli e lavorato fianco a fianco. A un certo punto è contronatura stare insieme così tanto”.

Il tradimento confessato a Paolo Bonolis

Tra i temi più delicati trattati c’è stato quello del tradimento. Sonia ha spiegato: “È una cosa vecchia, in 30 anni può succedere. Addirittura era prima della nascita della nostra ultima figlia. Il tradimento si confessa solo se la persona coinvolta rischia di essere ancora vicina a uno dei due”.

Ha poi rivelato di aver confessato l’accaduto a Bonolis solo dopo la separazione: “L’ho detto in TV per sottolineare il dialogo che c’è stato tra noi. Se gli ha fatto piacere? Non gli ha fatto né piacere né non piacere. È successo 15 anni fa, ero una bambina”.

La nuova relazione con Angelo Madonia

Parlando della sua vita sentimentale attuale, Sonia ha confermato la relazione con Angelo Madonia, aggiungendo però una precisazione: “È riduttivo parlare di fidanzato. Ho una persona vicino a me, un compagno di vita“.

Ha anche spiegato il suo approccio maturo all’amore: “Non voglio piacere a tutti i costi e ci riesco benissimo”. Quando le è stato chiesto come si definirebbe oggi, ha risposto senza esitazione: “Imprenditrice. Lo faccio dal 2005, sono vent’anni ormai. L’azienda è fatta da persone brave che meritano il successo che hanno”.

Infine, Sonia ha sdrammatizzato sull’idea di festeggiare San Valentino: “Non lo festeggerò. Ormai ho figli grandi, lo festeggiano loro. Mi sentirei ridicola”.