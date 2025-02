Matilde Zarcone, sposa di Valerio Staffelli: “Sono stata più accanto a lui che ai miei cari d’origine”

Scopri la storia d’amore tra Matilde Zarcone e Valerio Staffelli, tra aneddoti di vita, progetti familiari e un dolce desiderio di nipotini.

Matilde Zarcone, compagna di vita di Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia la Notizia, ha condiviso emozionanti dettagli della loro lunga storia d’amore durante la puntata dell’8 febbraio di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Insieme alla figlia, Rebecca Staffelli, Matilde ha offerto al pubblico uno sguardo intimo sulla loro famiglia, tra momenti di riflessione, risate e dolci speranze per il futuro.

“Io e Valerio stiamo insieme da 31 anni,” ha confessato Matilde, rivelando che si sono conosciuti quando lei aveva appena 18 anni e lui 28. “Ho passato più tempo con lui che con la mia famiglia d’origine,” ha aggiunto con un sorriso nostalgico. Un legame che dura da quasi 35 anni, un vero e proprio record d’amore nel mondo dello spettacolo.

Un amore che resiste al tempo: “Il 18 aprile festeggiamo 31 anni di matrimonio”

Con grande emozione, Matilde ha ripercorso i momenti salienti della loro relazione, sottolineando quanto sia stato importante costruire una vita insieme. “Il matrimonio è una sfida continua,” ha detto, “ma quando c’è rispetto e affetto reciproco, tutto diventa possibile.” Il prossimo 18 aprile sarà un giorno speciale per la coppia: celebreranno ben 31 anni di matrimonio, un traguardo che li rende ancora più uniti.

Il desiderio di diventare nonna: un sogno dolce ma senza fretta

Durante l’intervista, Matilde ha rivelato un desiderio che le sta particolarmente a cuore: “Mi piacerebbe diventare nonna,” ha detto con dolcezza. “Sia io che Valerio siamo pronti, ma Rebecca è ancora giovane.” La figlia Rebecca, presente in studio, ha sorriso alla dichiarazione della madre, sottolineando che c’è ancora molto tempo davanti per pensare a una famiglia. Silvia Toffanin, come sempre empatica, ha aggiunto con tono affettuoso: “Aspettiamo ancora un po’, è giovane!”

Nonostante il desiderio di una nipotina – preferibilmente una femminuccia, come ha ammesso Matilde – la coppia è consapevole che ogni cosa arriverà al momento giusto. Intanto, si godono il presente e i successi della loro famiglia.

L’intervista ha messo in luce anche il rapporto unico tra Matilde e Rebecca. Madre e figlia hanno condiviso momenti divertenti e riflessioni profonde, mostrando una complicità che ha conquistato il pubblico. Rebecca ha raccontato quanto ammiri i suoi genitori per l’amore e la dedizione che hanno sempre dimostrato: “Sono un esempio per me,” ha detto con orgoglio.

Non è la prima volta che le ospiti di Verissimo si lasciano andare a confidenze sul futuro della loro famiglia. Come spesso accade nel programma, anche questa volta l’atmosfera intima e accogliente dello studio ha reso possibile un dialogo sincero e ricco di emozioni. Chissà se davvero la famosa “poltrona” porterà fortuna anche a Matilde Zarcone e al suo dolce desiderio di diventare nonna.