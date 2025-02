Muore a 17 anni Domenico, vittima di un incidente in viale Dohrn: i suoi organi salveranno vite

La drammatica scomparsa di un giovane atleta napoletano e il suo ultimo dono che ridà speranza. Indagini in corso per ricostruire l’incidente.

La città di Napoli è in lutto per la tragica scomparsa di Domenico Cirillo, il giovane di 17 anni investito nella notte del 2 febbraio su viale Dohrn, una strada parallela al noto Lungomare. Domenico, studente del liceo Labriola di Fuorigrotta e appassionato giocatore di basket, ha lottato per giorni tra la vita e la morte, ma le sue condizioni disperate non gli hanno lasciato scampo.

Oggi pomeriggio, dopo il periodo di osservazione previsto dalla legge, è stato dichiarato il decesso. Tuttavia, il giovane campione continuerà a vivere nel corpo di altre persone grazie alla donazione dei suoi organi, un gesto di immensa generosità che porta un raggio di speranza in un momento così buio. Le operazioni di espianto sono state effettuate presso l’ospedale Cardarelli, e la salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso sull’incidente

Le autorità stanno lavorando senza sosta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze delle persone presenti sul posto. Alla guida della vettura, una Mini Cooper, c’era un ragazzo di 19 anni; le responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

La notizia della scomparsa di Domenico ha colpito profondamente la comunità cestistica napoletana. La Napoli Basket Academy, dove il giovane militava nella formazione Under 19, ha voluto ricordarlo con un messaggio toccante sui social:

“In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo alla famiglia di Domenico Cirillo, ai suoi amici e a tutta la comunità cestistica. Domenico era un giovane talento pieno di passione e dedizione.”

Un’immagine pubblicata dalla società lo ritrae sorridente in palestra, con il suo amato pallone da basket, simbolo della sua grande passione.

Una giornata nera per la sicurezza stradale

La tragedia di Domenico non è stata l’unica a scuotere la città. Sempre oggi, è deceduto anche un uomo di 82 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto sabato scorso in via Regina Margherita a Secondigliano. L’anziano, che guidava uno scooter, è entrato in collisione con una Fiat Panda guidata da un 26enne. Anche in questo caso, le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine.

Queste drammatiche vicende riportano l’attenzione sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle regole. Ogni vita spezzata rappresenta una perdita enorme per le famiglie, gli amici e l’intera comunità.