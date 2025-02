Affari Tuoi, Chiara Lucia scambia il pacco da 200mila euro con la trippa al sugo: torna a casa senza nulla

Chiara Lucia, concorrente del Lazio, è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 8 febbraio. Guidata dal conduttore Stefano De Martino e accompagnata da sua madre, Chiara ha cercato di portare a casa un premio importante in denaro. Tuttavia, la sua partita si è rivelata un percorso ricco di ostacoli e colpi di scena.

La serata non parte nel migliore dei modi per Chiara Lucia. Al primo tiro, trova il pacco da 75mila euro, seguito subito dopo da quello da 100mila euro, due colpi pesanti che rendono subito la partita in salita. Fortunatamente, la situazione si stabilizza con le chiamate successive: pacchi dal valore più basso come 75 euro, 20 euro, 10 euro e 200 euro permettono alla concorrente di tirare un po’ il fiato.

Alla prima offerta, il “dottore” propone 30mila euro, ma Chiara decide di rifiutare e continuare a giocare. Tuttavia, la fortuna non sembra essere dalla sua parte: il primo pacco chiamato nella nuova serie contiene proprio i 30mila euro, seguito poi dai pesantissimi 300mila euro e 50mila euro. Tre chiamate sfortunate che fanno scendere l’offerta del dottore a soli 15mila euro, anche questa rifiutata dalla concorrente.

Il momento cruciale: il cambio di pacco

Con una situazione sempre più complicata e pochi pacchi rossi rimasti, arriva una proposta inaspettata: il dottore offre a Chiara Lucia la possibilità di effettuare un cambio di pacco. La concorrente accetta, ma la scelta si rivela fatale. Decide di aprire subito il pacco che aveva inizialmente scelto, scoprendo che conteneva i preziosi 200mila euro. La delusione è palpabile, e persino sua madre non perde l’occasione per dirle “te l’avevo detto”.

Dopo questo duro colpo, l’offerta del dottore crolla a soli 2mila euro, ma Chiara Lucia decide comunque di andare avanti. Nei pacchi successivi escono valori bassi come 5 euro e 10 euro, ma anche l’ultimo pacco rosso significativo da 10mila euro viene eliminato. A questo punto, rimangono solo tre pacchi blu e quello della “trippa al sugo”.

La regione fortunata che non porta fortuna

Con l’ultima speranza di riscatto, Chiara Lucia tenta la carta della “regione fortunata”. Il primo tentativo è sulla Sardegna, ma non va a buon fine. Decide quindi di puntare sul suo territorio, il Lazio, per provare a vincere i 50mila euro in palio. Purtroppo, anche questa scelta si rivela sbagliata: la regione fortunata era l’Umbria, lasciando Chiara Lucia senza alcun premio e con una serata da dimenticare.

Una partita emozionante tra alti e bassi

La partita di Chiara Lucia ad Affari Tuoi è stata ricca di emozioni e colpi di scena, ma purtroppo la fortuna non è stata dalla sua parte. Tra scelte rischiose e momenti di tensione, la concorrente del Lazio ha vissuto una serata intensa che si è conclusa con un amaro epilogo. Nonostante tutto, il pubblico ha apprezzato il suo coraggio e la determinazione nel tentare fino all’ultimo di portare a casa un premio importante.