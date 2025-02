Chiara Ferragni si apre su Giovanni Tronchetti Provera: «Avevo bisogno di un uomo giusto. Fedez? Non torneremo mai indietro»

Dopo un anno complesso, Chiara Ferragni si racconta: tra i Goya Awards, il successo professionale e una nuova storia d’amore che fa sognare.

Chiara Ferragni ha deciso di lasciarsi il passato alle spalle, costruendo una nuova vita ricca di successi professionali e cambiamenti personali. L’imprenditrice digitale, che continua a essere un’icona di stile e ispirazione per milioni di persone, è recentemente volata in Spagna per partecipare ai prestigiosi Goya Awards, dove ha rappresentato “Goa Organics”, un’azienda di prodotti per capelli di cui è diventata brand ambassador ufficiale nel 2024.

La Spagna l’ha accolta con grande calore e solidarietà, in particolare da parte delle donne, che si sono schierate al suo fianco dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti del suo ex marito, il rapper Fedez.

La confessione a cuore aperto

In un’intervista esclusiva alla rivista spagnola “Hola!”, Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta della sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, confermando ciò che molti sospettavano da tempo. I due erano stati fotografati insieme in diverse occasioni, ma fino ad ora l’imprenditrice aveva scelto di mantenere il massimo riserbo.

«È stato un anno molto difficile, probabilmente il più difficile della mia vita», ha raccontato Chiara. «Ma oggi sono felice. Credo che tutto accada per una ragione e sono convinta che fosse necessario liberarmi di alcune situazioni per fare spazio a una nuova vita».

Ferragni ha ammesso di aver scelto il silenzio per oltre un anno, preferendo affrontare i momenti difficili lontano dai riflettori. Tuttavia, ora si sente pronta a condividere alcune parti del suo percorso: «Penso sia giunto il momento di iniziare a parlare ogni tanto».

Chiara non nasconde la sua felicità per la relazione con Giovanni, definendolo «un bravissimo ragazzo». «Avevo bisogno di qualcuno come lui nella mia vita», ha dichiarato. La loro storia sembra essere nata nell’ultimo anno, durante un periodo di grandi cambiamenti per l’imprenditrice digitale.

Tuttavia, la relazione non è stata priva di sfide. Secondo alcune indiscrezioni, la madre di Giovanni avrebbe chiesto a Chiara di non pubblicare foto della coppia sui social, una decisione che avrebbe portato alla rimozione rapida di uno scatto condiviso durante una vacanza a St. Moritz.

Un addio definitivo a Fedez

Chiara ha anche affrontato apertamente il tema del suo rapporto con l’ex marito Fedez, mettendo fine a ogni speculazione su un possibile ritorno di fiamma: «Federico? No, non torneremo mai insieme. Mai». La Ferragni è decisa a guardare solo avanti, concentrandosi sul suo futuro personale e professionale.

Tra i successi lavorativi e una ritrovata serenità sentimentale, Chiara Ferragni sembra aver trovato il suo equilibrio. Il suo viaggio in Spagna per i Goya Awards è stato solo l’ennesima dimostrazione della sua capacità di reinventarsi e di affrontare le sfide con determinazione.

Con un mix di coraggio e autenticità, Chiara continua a ispirare milioni di fan in tutto il mondo, dimostrando che anche dalle situazioni più difficili può nascere una nuova opportunità per brillare.