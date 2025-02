Emanuela Folliero festeggia 60 anni e parla del figlio Andrea: “Gioca a basket, sono diventata mamma tardi”

Emanuela Folliero, volto storico di Rete4, ha raggiunto un traguardo importante: i suoi 60 anni, celebrati con emozione e riflessioni sulla sua vita. Durante una recente intervista a Verissimo, ha raccontato il suo percorso personale e professionale, soffermandosi sulla decisione di diventare mamma a 43 anni. Una scelta che, come ha spiegato, è arrivata dopo aver dedicato gran parte della sua vita a progetti di indipendenza personale e carriera. “Non ci avevo mai pensato seriamente. Mi vedevo proiettata su altri orizzonti, ma poi la vita mi ha sorpreso. Alla fine l’ho fatto e non mi sono fermata lì: ne ho fatti anche altri tre”, ha dichiarato con un sorriso.

In studio con lei c’era anche suo figlio Andrea, oggi diciassettenne e giovane promessa del basket professionistico. Il loro rapporto è stato il centro di uno dei momenti più emozionanti della puntata.

Le parole di Andrea: “Mia madre è come una migliore amica”

Andrea ha regalato al pubblico un momento di grande intensità, rivolgendosi direttamente alla madre con parole che hanno commosso tutti: “Per me sei il mondo. Senza di te, tante cose che ho realizzato non sarebbero mai esistite. Abbiamo un rapporto che va oltre quello classico tra madre e figlio. Magari non ti racconto tutto, ma trovo in te una confidenza unica. Sei la mia migliore amica, non solo una mamma”.

Queste frasi hanno toccato profondamente Emanuela, che non è riuscita a trattenere le lacrime, abbracciando con affetto suo figlio. “Non me l’aspettavo”, ha confessato visibilmente commossa. Un momento autentico che ha mostrato quanto il loro legame sia speciale e profondo.

Oltre al suo ruolo di madre, Emanuela ha parlato anche del legame con la sua mamma, riflettendo su come questo abbia influenzato le sue scelte di vita. “Mia madre mi ha sempre insegnato a volare bassissimo. L’umiltà è stata una lezione importante, ma forse trasmessa in modo un po’ eccessivo. Non mi ha mai spinta verso grandi ambizioni, però mi ha lasciato la libertà di scegliere la mia strada”, ha raccontato.

In collegamento, la madre di Emanuela ha confermato questa visione, spiegando le sue preoccupazioni per una carriera non convenzionale come quella televisiva: “Non era come oggi, quando le madri fanno di tutto per mettere le figlie in televisione. Ho avuto paura per lei, soprattutto quando si è trovata in situazioni difficili. Ricordo un episodio a Chiavari con un uomo che non aveva intenzioni corrette: mio marito lo affrontò direttamente. Ma quando l’ho vista in trasmissioni importanti, ho capito che ce l’aveva fatta, e sono stata orgogliosa“.