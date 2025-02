“Cerco una spiegazione da una vita”: il tormento di una figlia abbandonata dalla madre a C’è posta per te

A “C’è posta per te”, il noto programma condotto da Maria De Filippi, si è consumato un intenso confronto tra Veronica, una madre, e sua figlia Angelica. La loro storia è un intreccio di emozioni forti, rimorsi e verità divergenti che ha toccato il cuore del pubblico. Un dialogo che mette in luce quanto sia complesso il rapporto tra genitori e figli quando il passato pesa come un macigno.

Veronica ha deciso di partecipare al programma per cercare di ricucire il legame con Angelica, la figlia che non vede da anni. Con voce tremante e occhi pieni di lacrime, ha confessato:

“Mi manca sentirmi chiamare mamma perché io sono la tua mamma”.

La donna ha raccontato di aver lasciato il marito dopo aver realizzato che, nonostante fosse un uomo perfetto, non le faceva più battere il cuore. Tuttavia, questa scelta ha avuto un prezzo altissimo: l’allontanamento da sua figlia.

“Ho passato anni durissimi senza di te,” ha detto Veronica, “senza sapere nulla dei tuoi sogni, delle tue ambizioni, senza sentire il tuo profumo o la tua voce.”

Con parole cariche di emozione, Veronica ha chiesto perdono:

“Si possono commettere degli errori, ma l’importante è non commetterli più. Ti amo sopra ogni cosa.”

Angelica: una verità diversa

Ma Angelica ha raccontato una versione molto diversa, meno idealizzata e più cruda. Secondo lei, non è stato suo padre a impedirle di vedere la madre. Al contrario, ha spiegato che la decisione di vivere con lui è stata dettata dall’amore reciproco e dalla stabilità che lui era in grado di offrirle.

“Io ero troppo piccola per scegliere,” ha spiegato Angelica. “Se sono rimasta con mio padre è perché lei non ha mai chiesto di tenermi con sé.”

La ragazza ha poi aggiunto:

“Non l’hai mai fatta la mamma. Io non ho bisogno di stare con te. Ti ho odiata, ho provato indifferenza, e sì, ti ho voluto bene. Ma tu non cerchi una figlia e poi la lasci.”

Le accuse che dividono

Il confronto si è fatto ancora più teso quando Angelica ha rivelato dettagli che hanno lasciato il pubblico senza parole:

“Si faceva pagare da mio padre per stare con me,” ha affermato con amarezza. E ha continuato a sottolineare le discrepanze nella versione della madre, come le difficoltà economiche dichiarate da Veronica a fronte però di vacanze apparentemente lussuose.

Maria De Filippi, nel suo consueto ruolo di mediatrice, ha tentato di riportare la calma tra le due:

“Le parole di tua madre non contengono accuse verso tuo padre o la sua compagna. Questo dimostra una certa onestà.”

Nonostante gli sforzi della conduttrice e le lacrime versate da entrambe le parti, il muro tra madre e figlia sembra ancora troppo alto da abbattere. Angelica ha concluso con un tono fermo:

“Non diamo meriti a nessuno, parliamo del rapporto mio e tuo.”

La puntata si è chiusa senza una riconciliazione definitiva, ma con la speranza che il tempo possa lenire le ferite e aprire una nuova strada per questo legame spezzato.