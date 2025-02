Maltratta la compagna, poi si scaglia contro il ragazzo intervenuto per proteggerla

Un uomo in permesso dal carcere scatena il caos: violenza contro la compagna, inseguimenti spericolati e un arresto rocambolesco che lascia senza parole

Una notte di follia a Torre del Greco ha trasformato la città in un teatro di eventi che sembrano usciti da un film d’azione. Il protagonista è un uomo di 34 anni, in permesso premio dal carcere, che ha seminato il panico con una sequenza di atti violenti culminati nel suo arresto. La vicenda ha lasciato tutti sconcertati per la sua dinamica surreale.

Tutto ha avuto inizio in una tranquilla serata, quando un giovane di vent’anni si è trovato davanti a una scena agghiacciante: in un’auto accanto alla sua, un uomo stava aggredendo fisicamente la compagna. Nonostante i finestrini chiusi attutissero le grida, i gesti erano inequivocabili. Il ragazzo, senza esitare, ha chiamato il 112 e ha cercato di intervenire per fermare l’aggressione.

Purtroppo, la reazione dell’aggressore è stata immediata e violenta. L’uomo ha inseguito il giovane con la propria auto, speronandolo e finendo per schiantarsi contro un veicolo parcheggiato. Ma la furia non si è fermata lì: sceso dal veicolo, ha bloccato un’altra auto in transito e, sotto minaccia, ha costretto il conducente a portarlo a casa. Una scena che ricorda i momenti più caotici di un videogioco come GTA, ma purtroppo tutto reale.

L’arresto: una fuga breve e un epilogo inevitabile

Fortunatamente, la chiamata ai carabinieri era già partita e i militari della sezione radiomobile di Torre del Greco erano pronti a intervenire. Grazie alle segnalazioni dei testimoni, sono riusciti a intercettare il veicolo e a bloccarlo. Nonostante una breve colluttazione, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato.

Il 34enne, originario di Boscotrecase e già noto alle forze dell’ordine, si trovava in permesso premio dalla casa di reclusione di Eboli, in provincia di Salerno. Dopo l’arresto, è stato trasferito al carcere napoletano di Poggioreale, dove ora dovrà rispondere di una lunga lista di reati: maltrattamenti, danneggiamento, violenza privata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Una vicenda che lascia interrogativi aperti

Questo episodio solleva molte domande sulla gestione dei permessi premio per i detenuti e sulla sicurezza delle persone coinvolte in situazioni di violenza domestica. Torre del Greco si è trovata al centro di una vicenda che ha lasciato tutti senza parole, ma che sottolinea ancora una volta l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del coraggio dei cittadini come il giovane che ha cercato di fermare l’aggressione.