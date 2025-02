Francesca Michielin si fa male prima di Sanremo 2025, la foto con il tutore: “Sono scivolata di nuovo”

A pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2025, Francesca Michielin sorprende tutti: un infortunio e un brano carico di emozioni segnano il suo ritorno.

A pochi giorni dall’attesissimo Festival di Sanremo 2025, Francesca Michielin ha condiviso una notizia inaspettata che potrebbe influenzare la sua partecipazione. Con un post emozionante pubblicato su Instagram, la cantante ha rivelato di essersi infortunata, ma nonostante tutto è pronta a partire per la città dei fiori, determinata più che mai a salire sul palco dell’Ariston.

L’infortunio di Francesca Michielin: “Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni”

Con ironia e un pizzico di autoironia, Francesca ha raccontato l’accaduto sui social:

“Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire.”

Nonostante l’incidente, l’artista è decisa a partecipare al Festival con il brano “Fango in Paradiso”, una canzone che lei stessa descrive come una vera e propria “rinascita”. Per Francesca, questa sarà la sua terza volta sul palco dell’Ariston: la prima risale al 2016 con il celebre brano “Nessun grado di separazione”, seguita dalla collaborazione con Fedez nel 2021 e dall’esperienza come direttrice d’orchestra per Emma nel 2022.

“Fango in Paradiso”: una rinascita personale e artistica

In una recente intervista a Leggo, Francesca ha raccontato il significato profondo del suo nuovo brano e il legame con il suo percorso personale. Negli ultimi anni, infatti, la cantante ha affrontato seri problemi di salute, tra cui un’operazione per la rimozione di un rene.

“Ho vissuto una profonda crisi. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più: avevo il diaframma bloccato, non riuscivo a cantare e mi sono chiesta se sarei mai tornata a essere come prima. Ma ho scoperto che esiste una rinascita. Non si deve mai pensare di essere meno di prima.”

Queste parole cariche di emozione riflettono il messaggio della sua canzone, che rappresenta per lei un nuovo inizio sia nella vita personale che nella carriera musicale.

Il significato del brano e l’ansia da palco

Intervistata da Fanpage.it, Francesca ha spiegato il messaggio dietro “Fango in Paradiso”:

“Il fango in paradiso rappresenta quell’imperfezione che, in fondo, spero ci sia anche in paradiso. Se ogni storia parte con le migliori intenzioni ma poi va male, significa che la perfezione non esiste. È un invito ad accettare le imperfezioni come parte della vita.”

Nonostante sia alla sua terza partecipazione al Festival, Francesca ha confessato di non essersi ancora abituata all’emozione pre-gara:

“Ho già fatto Sanremo altre volte, ma non ho ancora realizzato cosa sia diventato questo evento negli ultimi anni. È qualcosa di enorme e incredibile.”

Francesca Michielin si prepara quindi a vivere un’altra avventura indimenticabile sul palco dell’Ariston. Tra l’infortunio, le emozioni pre-gara e un brano che tocca corde profonde, la cantante promette di regalare al pubblico un’esibizione carica di significato.

Sanremo 2025 si preannuncia come un Festival pieno di sorprese, e Francesca è pronta a dimostrare ancora una volta la sua forza e il suo talento.