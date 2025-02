Riccardo Fogli e il commento sfuggito su Patty Pravo. Poi parla della figlia

Scopri i retroscena della vita sentimentale di Riccardo Fogli, tra amori passati, l’attuale matrimonio con Karin Trentini e il rapporto speciale con la figlia Michelle.

Riccardo Fogli, storico protagonista della musica italiana, è stato recentemente ospite di Mara Venier durante una puntata di Domenica In. La trasmissione ha celebrato i grandi successi del Festival di Sanremo, e Fogli ha regalato al pubblico alcune delle sue più celebri hit, accompagnate da un video emozionante che ripercorreva le sue esibizioni sul palco dell’Ariston e non solo.

Dopo la proiezione del video, il cantante ha scherzato con Mara sul tempo trascorso: “Eh però ti sei divertito tanto, ammettilo”, ha detto la conduttrice, a cui Fogli ha risposto con un sorriso: “Sì, sì, è vero”.

Non poteva mancare un riferimento a Patty Pravo, una delle figure più significative e discusse della vita sentimentale del cantante. Fogli e Patty hanno vissuto una relazione intensa ma tormentata, che ha fatto molto parlare negli anni.

L’amore che fece scalpore: da Viola Valentino a Patty Pravo

La storia con Patty Pravo nacque mentre Riccardo Fogli era ancora sposato con la cantante Viola Valentino, un evento che all’epoca suscitò grande scalpore. La relazione con Viola finì inevitabilmente, portando a una separazione definitiva nel 1993. Nonostante il passato turbolento, oggi Fogli guarda avanti: dal 2010 è sposato con Karin Trentini, con cui condivide una relazione solida e una figlia, Michelle.

Tra Riccardo e Karin ci sono ben 30 anni di differenza, un aspetto che il cantante ha spesso definito difficile da accettare. In passato, ha confessato di essere preoccupato per il futuro: teme di non poter vedere sua figlia crescere e di non poter essere sempre accanto alla moglie come vorrebbe.

Il rapporto con la figlia Michelle: curiosità e ironia

Durante l’intervista a Domenica In, Fogli ha raccontato un aneddoto divertente legato alla figlia Michelle. La bambina, incuriosita dalle storie del passato del padre, gli chiede spesso delle sue relazioni precedenti.

“Mia moglie mi guarda e anche mia figlia. Non sono gelose,” ha spiegato il cantante. “Ma mia figlia ha scoperto che oltre alla mamma ho avuto una relazione con una certa ragazza bionda, con la quale sto lavorando adesso (ovvero Patty Pravo). E lei mi ha detto: ‘Papà è p…’, no, non lo posso dire”.

Fogli si è poi interrotto bruscamente, lasciando un alone di mistero sulla frase incompiuta. Ha però aggiunto che Michelle gli domanda spesso: “‘Cioè… vuoi dire che prima della mamma hai avuto altre donne?’ E io ho risposto: ‘Sì, ma aspettavo la mamma’”.

Un artista tra successi musicali e vita privata

L’intervista ha messo in luce il lato umano e ironico di Riccardo Fogli, un artista che ha saputo attraversare i decenni con la sua musica e che oggi si racconta senza filtri. Tra amori passati e preoccupazioni per il futuro, il cantante continua a emozionare il suo pubblico, dimostrando che dietro ogni grande successo c’è sempre una storia da raccontare.

Con le sue confessioni sincere e il suo inconfondibile carisma, Fogli resta un’icona della musica italiana, capace di far parlare di sé non solo per le sue canzoni, ma anche per la sua straordinaria vita privata.