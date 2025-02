Tragedia nel pugilato: John Cooney, 28 anni, muore dopo un colpo subito durante il match per il titolo

Il dramma di John Cooney scuote il mondo della boxe: a soli 28 anni, il pugile irlandese perde la vita dopo un match fatale.

Il mondo della boxe è in lutto per la tragica scomparsa di John Cooney, giovane promessa irlandese che ha perso la vita all’età di 28 anni a causa delle gravi lesioni cerebrali riportate durante un incontro. Il match, disputato lo scorso 1 febbraio a Belfast, lo vedeva impegnato nella difesa del titolo Celtico dei pesi superpiuma contro il gallese Nathan Howells. Una serata che avrebbe dovuto celebrare lo sport si è invece trasformata in una tragedia indimenticabile.

L’incontro è stato interrotto nel corso del nono round, quando le condizioni del campione in carica sono apparse immediatamente critiche. Trasportato d’urgenza al Royal Victoria Hospital di Belfast, Cooney è stato sottoposto a esami specialistici che hanno evidenziato una grave emorragia cerebrale. I medici hanno tentato il tutto per tutto, ricorrendo a un delicato intervento chirurgico per alleviare la pressione sul cervello.

Purtroppo, nonostante gli sforzi incessanti del personale sanitario, John Cooney non ce l’ha fatta. Dopo una settimana trascorsa in terapia intensiva, il giovane pugile si è spento, lasciando un vuoto profondo nel cuore di familiari, amici e appassionati di boxe. La triste notizia è stata annunciata dal suo manager, Mark Dunlop, con un commovente messaggio: “È con totale devastazione che dobbiamo annunciare che, dopo una settimana di lotta per la sua vita, John Cooney è tristemente scomparso. Era un figlio, un fratello e un compagno molto amato. Ci vorrà una vita per dimenticare quanto fosse speciale. R.I.P. John ‘The Kid Cooney’”.

Una comunità in lutto e un richiamo ai rischi dello sport

Il manager si è fatto anche portavoce della famiglia del pugile, esprimendo la loro gratitudine verso il personale medico che ha lottato instancabilmente per salvare la vita di John. “Il signor e la signora Cooney e la sua fidanzata Emmaleen desiderano ringraziare il personale del Royal Victoria Hospital e tutti coloro che hanno inviato messaggi di sostegno e preghiere”, ha dichiarato Dunlop.

La tragica scomparsa di John Cooney ha inevitabilmente riacceso il dibattito sui rischi che i pugili affrontano ogni volta che salgono sul ring. Questo sport, pur celebrato per la sua intensità e spettacolarità, comporta rischi altissimi per la salute degli atleti, come dimostra questo drammatico episodio.

Un addio che lascia il segno

Il mondo della boxe si stringe attorno alla famiglia e agli amici di John Cooney, ricordando non solo il talento del giovane pugile ma anche la sua dedizione e passione per uno sport che amava profondamente. La sua scomparsa rappresenta una perdita incalcolabile per la comunità sportiva e un monito per tutti coloro che si avvicinano a questa disciplina.

Con la morte di John Cooney, il mondo della boxe perde non solo un grande talento ma anche un uomo speciale, amato da chiunque lo conoscesse. R.I.P., John “The Kid” Cooney: il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi ti ha sostenuto dentro e fuori dal ring.