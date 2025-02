Infortunio devastante per Pouille, trasportato fuori in sedia a rotelle: ‘Il tennis potrebbe essere finito per me’

Un epilogo imprevisto e commovente ha sconvolto la finale del torneo di tennis di Lille, dove il sogno di Lucas Pouille si è infranto nel momento più importante. L’ex numero 10 del mondo, impegnato contro il giovane Arthur Bouquier, è stato costretto al ritiro a causa di un grave infortunio che potrebbe segnare la fine della sua carriera.

La partita sembrava promettere spettacolo, con Bouquier avanti 6-3 nel primo set e Pouille in vantaggio 5-3 nel secondo. Tuttavia, tutto è cambiato in un attimo. Durante uno scatto per recuperare una palla, Pouille si è accasciato sul cemento, visibilmente sofferente. Il dolore intenso ha immediatamente fatto temere il peggio, e i sanitari sono intervenuti per soccorrerlo. Non c’è stato nulla da fare: il campione francese ha dovuto abbandonare il campo su una sedia a rotelle, lasciando un silenzio surreale nel palazzetto.

Il ritorno in campo per la premiazione

Nonostante il colpo emotivo e fisico, Pouille ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza d’animo. Con l’aiuto delle stampelle, è tornato sul campo per partecipare alla premiazione e salutare il pubblico. Visibilmente provato ma determinato, ha pronunciato un discorso che ha commosso tutti:

“Le notizie non sono buone. Penso che si tratti di una rottura completa del tendine d’Achille. Giocare di nuovo ad alto livello sarà complicato, ma farò tutto il possibile per tornare”.

Queste parole hanno lasciato i fan con il fiato sospeso, mentre Pouille si prepara ad affrontare una delle sfide più difficili della sua carriera.

La conferma sui social

Poche ore dopo, Pouille ha utilizzato i suoi profili social per aggiornare i suoi tifosi sulla gravità dell’infortunio:

“I risultati sono quelli che temevamo: rottura completa del tendine d’Achille. Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto. Mi sottoporrò a chirurgia nei prossimi giorni e farò di tutto per tornare”.

Il post ha raccolto migliaia di messaggi di incoraggiamento da parte dei fan e dei colleghi del circuito, dimostrando quanto sia amato e rispettato nel mondo del tennis internazionale.

Un futuro incerto ma pieno di speranza

La carriera di Lucas Pouille è stata segnata da alti e bassi, ma questo infortunio rappresenta una delle sfide più dure che abbia mai affrontato. La rottura del tendine d’Achille, uno degli infortuni più gravi per un atleta, richiede tempi di recupero lunghi e un percorso riabilitativo complesso. Tuttavia, la determinazione e la forza d’animo che Pouille ha mostrato in passato lasciano aperta una porta alla speranza.

I fan e gli appassionati di tennis restano in attesa di ulteriori aggiornamenti, augurandosi che questo non sia l’ultimo capitolo della carriera di un giocatore che ha regalato emozioni indimenticabili.