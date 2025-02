Bambino di 6 anni colpito da arresto cardiaco al supermercato con i genitori: è grave in ospedale

Un pomeriggio di spesa si trasforma in tragedia a San Giorgio di Piano. Un bimbo crolla a terra improvvisamente, lasciando tutti senza parole.

Un bambino di 6 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava con la sua famiglia in un supermercato di San Giorgio di Piano, nel pomeriggio di ieri, domenica 9 febbraio. L’episodio è avvenuto poco dopo le 16.30, cogliendo tutti di sorpresa e gettando nello sconforto i presenti.

Il piccolo, residente in un paese della Bassa, era intento a fare la spesa con i suoi familiari quando improvvisamente si è accasciato al suolo. I genitori, visibilmente sotto shock, hanno cercato di richiamare la sua attenzione, ma il bimbo non rispondeva e ha perso conoscenza.

Intervento immediato dei soccorsi

La situazione è apparsa subito drammatica: i genitori hanno chiesto aiuto e i presenti nel supermercato si sono attivati tempestivamente per allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica.

I soccorritori, resisi conto della gravità del caso, hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Dopo alcuni minuti di intervento, sono riusciti a far riprendere il battito cardiaco e la respirazione del bambino. Tuttavia, il piccolo non ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini e lo stato di salute del bambino

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze dei presenti. Gli agenti hanno allontanato la folla che si era radunata e si sono messi a disposizione della famiglia per fornire supporto nelle formalità necessarie.

Secondo le informazioni disponibili al momento, il bambino non soffriva di patologie note che potessero spiegare l’accaduto. Questo dettaglio rende l’episodio ancora più sconvolgente, lasciando tutti – dai familiari ai testimoni – increduli e profondamente turbati.

I genitori del piccolo si trovano ora accanto a lui in ospedale, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni. Nonostante il battito cardiaco sia stato ripristinato, il bambino rimane in uno stato critico e non ha ancora ripreso conoscenza. I medici stanno monitorando costantemente la situazione e fornendo al piccolo tutte le cure necessarie per stabilizzarlo.

L’intera comunità è rimasta profondamente colpita dall’accaduto. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore, con la speranza che il bimbo possa presto riprendersi e lasciare alle spalle questa terribile esperienza.