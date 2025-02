Il primo outfit di Rose Villain a Sanremo 2025: hot pants e stivali dorati per l’ingresso al Festival

L’attesa è finita: Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, è sbarcata al Festival di Sanremo con un look che ha già catturato l’attenzione di tutti. Prima ancora che la musica dell’Ariston prenda il sopravvento, la rapper milanese ha fatto parlare di sé non solo per la sua presenza scenica, ma anche per alcune dichiarazioni controverse. In una recente intervista, ha affermato: “Sono femminista e Meloni non è il mio modello”, scatenando un acceso dibattito sui social.

Ma non è solo l’aspetto politico a fare notizia: Rose Villain ha già fatto il suo ingresso trionfale in riviera partecipando a uno dei party più esclusivi della stagione, tenutosi domenica 9 febbraio. Per questa edizione del Festival, la cantante ha deciso di affidarsi completamente a Fendi, rinunciando alla varietà di brand sfoggiati lo scorso anno, tra cui Marni e Balenciaga. Tuttavia, per il primo evento sanremese, Rose ha optato per un look navy firmato Tommy Hilfiger vintage, che strizza l’occhio alla cultura pop giapponese.

Un look marinaro che omaggia i manga e conquista la Gen Z

Non è un segreto che Rose Villain sia un’appassionata di cultura giapponese, in particolare di manga e delle figure leggendarie dei samurai. Per il suo debutto sanremese, ha scelto uno stile ispirato agli abiti delle protagoniste di Sailor Moon, un manga iconico degli anni ’90 che continua a influenzare le nuove generazioni. Il suo outfit navy non è solo un omaggio alla sua passione, ma anche una scelta strategica: lo stile marinaro è infatti uno dei trend più amati dalla Gen Z e dalle generazioni più adulte.

Secondo il report annuale di Pinterest Predicts 2025, quest’anno vedremo un grande ritorno dei sailor pants, insieme ad altri capi e accessori che celebrano lo stile marinaro. Rose Villain sembra anticipare questa tendenza, dimostrando ancora una volta di essere non solo una cantante, ma anche una vera icona di stile.

Tommy Hilfiger vintage e dettagli audaci: il look di Rose Villain

Il completo scelto da Rose Villain per la prima serata in riviera è un perfetto esempio di eleganza vintage con un tocco contemporaneo. Il protagonista del look è un crop top bianco con dettagli a righe blu e oro, abbinato a culotte a vita alta con righe giallo oro. I colori principali – blu navy, bianco, rosso e giallo – sono quelli tipici dello stile marinaro, ma è la palette dorata a fare davvero la differenza.

A completare l’outfit ci sono gli stivali cuissardes a punta color giallo ocra, che aggiungono un twist audace al look navy. Questi stivali, firmati Paris Texas, si integrano perfettamente con l’estetica generale, rendendo l’outfit equilibrato ma allo stesso tempo sorprendente.

Gioielli ricercati per un tocco di lusso

Non potevano mancare i dettagli preziosi: per impreziosire il suo look, Rose Villain ha scelto gioielli firmati 4Element, un brand londinese specializzato in creazioni di Alta Gioielleria disponibili per il noleggio. I pendenti in oro con una perla a goccia e un cristallo sul lobo aggiungono un tocco sofisticato al suo outfit marinaro, dimostrando che ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari.

Con il suo mix di moda vintage, riferimenti alla cultura pop giapponese e uno stile audace che guarda al futuro, Rose Villain ha già lasciato il segno su questo Festival di Sanremo. Non resta che attendere le prossime serate per scoprire come continuerà a stupirci con i suoi look firmati Fendi e la sua inconfondibile personalità.