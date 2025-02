Carlo Conti si commuove in conferenza stampa a Sanremo 2025 ricordando la mamma: “Mi ha trasmesso il valore del rispetto”

Durante la conferenza stampa dedicata all’introduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti si è emozionato al ricordo della madre, Loletta, scomparsa nel 2002. Il presentatore e direttore artistico della manifestazione, dopo aver salutato i giornalisti e illustrato le novità della serata e gli ospiti previsti per il giorno successivo, ha vissuto un momento di autentica commozione. All’evocazione di sua madre, infatti, le lacrime non sono riuscite a trattenersi.

A poche ore dall’inizio del Festival, durante la conferenza stampa con i giornalisti e Alessandro Cattelan, Carlo Conti ha toccato il cuore dei presenti parlando del rispetto per le donne, un valore che gli è stato trasmesso dall’affetto di sua madre. “Sono stato allevato da mia madre, poiché mio padre è venuto a mancare quando avevo solo 18 mesi.

Sono cresciuto con lei, una donna unica e potente, e per questo rispetto profondamente le donne. Mi ha insegnato il rispetto e il senso del dovere”, ha raccontato visibilmente commosso. E poi ha aggiunto, con un filo di voce: “Mi perdonerete, ma un pensiero a mia madre… Non ha mai fallito, mai una sera, mai una mensa apparecchiata anche per noi due soli”.

Non è la prima volta che Carlo Conti ricorda sua madre, che lo ha cresciuto con dedizione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2018, il conduttore televisivo parlò del ruolo fondamentale che Loletta ha avuto nella sua vita: “Mia madre ha svolto tutti i doveri, puri e giusti, di una mamma, ma ha dovuto anche far fronte a quelli che normalmente competono a un padre”.

Nonostante le difficoltà economiche, infatti, Loletta aveva speso tutte le sue risorse in cure sperimentali che purtroppo non portarono a risultati. “Avremmo potuto gettarci dalla finestra, ma mamma non si è mai arresa. Tornata a casa dal funerale, trovò nella cassetta della posta un vaglia da cinquecento lire e pensò che fosse una benedizione di Santa Rita”, raccontò. “Guardando al passato con paura, trovò nella fede la forza per andare avanti”.

Conti ha continuato, dicendo: “Mamma ha dedicato tutta la sua vita a stare con me. Non mi sono mai sentito sfortunato; mia madre mi ha lasciato una leggerezza d’animo, una giostra per la vita, e un profondo rispetto per gli infelici”.