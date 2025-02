Si ferma in autostrada e scende per un malore: investito e ucciso da due camion sotto gli occhi del padre

Un dramma lungo l’autostrada A14: un ragazzo di 29 anni perde la vita in circostanze sconvolgenti. Le indagini cercano di fare chiarezza.

Un incidente stradale dalle dinamiche drammatiche ha sconvolto la scorsa notte l’autostrada A14, precisamente al chilometro 27, in direzione sud, nel territorio di Ozzano. Un giovane di appena 29 anni, che stava viaggiando insieme a suo padre a bordo di una Bmw, è stato tragicamente investito e ucciso da due camion.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale, i due erano diretti verso la provincia di Ancona, dove risiedono. Durante il viaggio, il giovane aveva chiesto al padre di fermarsi per soddisfare delle necessità fisiologiche. Tuttavia, invece di dirigersi verso una piazzola di sosta, il ragazzo si sarebbe mosso verso il centro della carreggiata. Proprio in quel momento, due Tir stavano transitando e non hanno potuto evitare l’impatto fatale.

Per il 29enne non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato immediato e purtroppo mortale. Il padre, visibilmente sotto choc, è stato assistito dal personale del 118, intervenuto prontamente sul posto. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino alle 3 del mattino per consentire i rilievi necessari da parte della Polizia Stradale, che ha operato insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le esatte circostanze dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che il gesto del giovane possa essere stato volontario, ma al momento non ci sono conferme definitive.

L’incidente ha lasciato un’intera comunità sotto shock, mentre emergono interrogativi su come sia stato possibile un evento così tragico in un contesto che avrebbe dovuto garantire maggiore sicurezza.