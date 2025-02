Alfonso Signorini confonde l’annuncio del primo finalista al GF e commette una gaffe con Zeudi: “Ora torno a casa”

Tra errori clamorosi e momenti di tensione, Alfonso Signorini si trova al centro di una serata piena di colpi di scena e scuse inaspettate.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello, andata in onda lunedì 10 febbraio, ha regalato momenti di grande suspense e un pizzico di imbarazzo. Il conduttore Alfonso Signorini è stato protagonista di una serie di errori che hanno lasciato il pubblico e i concorrenti spiazzati. Uno dei momenti più discussi è stato l’annuncio del primo finalista deciso dal televoto, che ha visto un’inattesa inversione di rotta in diretta.

L’Errore sull’Annuncio del Primo Finalista

Durante la puntata, un televoto flash ha coinvolto i concorrenti Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Giglio e lo stesso Alfonso (concorrente omonimo, non il conduttore). Il pubblico, attraverso il televoto, ha decretato chi tra loro sarebbe stato il primo a volare in finale. Tuttavia, l’annuncio iniziale ha creato confusione: Signorini, basandosi su un’indicazione della regia, ha proclamato il pallavolista argentino Javier come vincitore.

Pochi istanti dopo, il colpo di scena: “Colpo di scena. Metterò la mano sul braccio del vero finalista”, ha dichiarato il conduttore, visibilmente contrariato. Alla fine, il nome corretto è risultato essere quello di Lorenzo Spolverato.

Signorini ha spiegato l’accaduto con una certa irritazione: “Nella busta c’erano i nomi dei primi due esclusi. La regia avrebbe dovuto illuminare il finalista. Ho visto Javier inquadrato e pensavo fosse lui. Poi mi hanno detto che non era lui. È un errore, non mio. Io qui non c’entro niente, ognuno si assuma le sue responsabilità”.

Tensione in Studio e Parole Taglienti

Il clima in studio si è fatto teso, con Signorini che non ha nascosto il suo disappunto nei confronti della regia e degli autori del programma. “Siete d’accordo che è lui? Non è che poi mi giro e mi dite un’altra cosa? Altrimenti posso andarmene a casa”, ha detto con tono deciso, cercando di mantenere il controllo della situazione. Dopo aver invitato i due concorrenti a rientrare nella casa, ha concluso con una precisazione: “Voglio spiegare cosa è successo, giusto per essere corretti altrimenti ci saranno mille speculazioni”.

Ma la serata non si è fermata qui: un altro momento imbarazzante ha coinvolto la concorrente Zeudi Di Palma. Durante uno sfogo della ragazza, Signorini l’ha accusata di aver fatto riferimento a “70enni che valgono zero”, presumendo che avesse parlato di alcune persone presenti in studio.

Dopo aver trasmesso il video dello sfogo, però, è emerso che Zeudi non aveva fatto alcuna allusione diretta agli ospiti in studio. “Aveva ragione la nostra Zeudi, ma che cavolo mi raccontate? Cara Zeudi, ti do ragione, mi hanno raccontato una scemenza”, ha ammesso Signorini, cercando di chiudere l’incidente con una battuta: “Mi avete fatto il vuoto attorno. Già avevo poca mercanzia, figuratevi adesso”.

Tra errori clamorosi e momenti di tensione, la puntata del Grande Fratello ha sicuramente lasciato il segno. Gli spettatori hanno assistito a una serata movimentata e ricca di colpi di scena, che ha messo in luce sia la complessità della diretta televisiva sia la capacità del conduttore di gestire situazioni impreviste.

Nonostante le difficoltà, Alfonso Signorini si è dimostrato ancora una volta capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico, trasformando anche gli errori in momenti di spettacolo indimenticabile.