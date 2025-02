Stabilita l’autopsia per Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio: “Si è buttato dal settimo piano”

È stata disposta dal giudice l’autopsia sul corpo di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, morto all’età di 53 anni lo scorso 10 febbraio. Secondo quanto riportato da un articolo del Corriere della Sera, il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo d’inchiesta, sebbene non vi siano dubbi sulla dinamica dell’accaduto. Le telecamere installate nella sede dell’emittente, situata in un palazzo tra via Turati e largo Donegani a Milano, hanno ripreso il momento in cui il direttore della Virgin Radio si è lanciato nel vuoto dal settimo piano del palazzo. È quindi emerso che il gesto non è stato accidentale.

Cosa è successo nei momenti che hanno preceduto la tragedia? Ecco cosa racconta il Corriere della Sera: “La notizia della morte prematura di Alex Benedetti è stata diffusa il 10 febbraio, poco prima dell’inizio della festa del Festival di Sanremo 2025. Benedetti, direttore di Virgin Radio, ha perso la vita in circostanze che sono state subito interpretate come un gesto estremo, con il suo corpo trovato nel cortile sottostante, dopo essersi lanciato dal settimo piano dell’edificio che ospita la sede della radio del gruppo Mediaset.

La certezza di quanto accaduto è arrivata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno registrato il momento in cui il direttore si è gettato nel vuoto, dopo aver aperto la finestra del suo ufficio. Inoltre, alcune voci relative a possibili aggressioni di natura femminile, che inizialmente erano circolate, si sono rivelate infondate. Alcuni giornali hanno anche parlato di una lettera d’addio, ma in realtà si trattava di una cartolina inviata da un ammiratore della radio.”

La morte di Alex Benedetti ha suscitato tristezza e commozione, e ha portato a riflessioni sul valore delle sue opere e del suo lavoro, che, purtroppo, si sono conclusi tragicamente. Un uomo che aveva dedicato la sua vita alla radio e che aveva saputo fare della sua passione un mestiere di grande successo.

Alex Benedetti ha iniziato la sua carriera di deejay a soli tredici anni, nel lontano 1980, in una discoteca sulle spiagge di Lignano. Negli anni Ottanta ha iniziato questa attività come passatempo, per poi farne una professione. La sua carriera ha preso una svolta decisiva nel 1994, quando è entrato a far parte di Radio Italia Network, dove ha condotto programmi come “Suburbia” e “Welcome to the Jungle”, fino ad approdare a Virgin Radio nel 2007. La sua crescita all’interno del gruppo Mediaset lo ha portato a diventare direttore della stazione radiofonica lo scorso aprile.