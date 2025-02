Colpita brutalmente dall’ex con un martello: donna lotta tra la vita e la morte a Mantova

Un dramma sconvolgente ha scosso la tranquilla provincia di Mantova, precisamente a Roncoferraro, dove una donna di 38 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata vittima di un brutale attacco. La tragedia si è consumata all’interno della sua abitazione, ma a salvarla è stato un corriere, che l’ha notata in condizioni disperate mentre chiedeva aiuto dalla finestra. L’uomo, vedendola sanguinante, non ha esitato a chiamare immediatamente i soccorsi, salvandole probabilmente la vita.

Secondo quanto emerso in ospedale, l’aggressore è il suo ex compagno, un uomo di 40 anni, che l’ha colpita con una decina di martellate al cranio, provocandole gravi lesioni alla testa. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e, nonostante gli sforzi dei medici, rimane in pericolo di vita. Nel frattempo, il responsabile è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Una storia di violenza e stalking

La vittima, originaria del Marocco ma residente da anni nel Mantovano, viveva con i suoi due figli di 11 e 9 anni. Negli ultimi tempi aveva già denunciato il suo ex per stalking, a causa delle sue continue persecuzioni. L’uomo si presentava ripetutamente sotto casa della donna, cercando più volte di entrare con la forza. Questo assedio psicologico aveva spinto la 38enne a installare una telecamera di sorveglianza esterna, che tuttavia era stata manomessa dallo stesso aggressore.

Nonostante queste precauzioni, il tragico epilogo è avvenuto pochi giorni dopo l’ultima denuncia. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’uomo allontanarsi dall’abitazione subito dopo l’aggressione, ancora ricoperto di sangue. Questi dettagli, insieme alle prove raccolte sul posto, hanno permesso alle forze dell’ordine di incastrare il colpevole.

Una comunità sotto shock

L’intera comunità locale è rimasta profondamente colpita da questo episodio di violenza estrema, che riaccende il dibattito sulla necessità di maggiori tutele per le donne vittime di abusi e stalking. Il corriere che ha dato l’allarme è stato definito un eroe, poiché il suo intervento tempestivo potrebbe aver fatto la differenza tra la vita e la morte per la donna.