Drammatico incidente in autostrada: studentessa lotta per la vita

Un grave incidente stradale ha sconvolto la mattinata di ieri, 11 febbraio, sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo di ingresso e uscita del casello di Brescia Ovest. Una studentessa di 21 anni, originaria di Palazzolo sull’Oglio e residente a Capriolo, è in pericolo di vita dopo lo scontro con un furgone guidato da un giovane di 24 anni. L’incidente, avvenuto intorno alle 9:30, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e dei vigili del fuoco per estrarre la ragazza dalle lamiere della sua auto.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era alla guida di una Kia Picanto e stava percorrendo l’autostrada per raggiungere l’università. Per cause ancora in corso di accertamento, c’è stata un’invasione di corsia che ha portato al violento impatto frontale con un furgone Citroën, guidato dal 24enne che viaggiava in direzione opposta. L’urto è stato devastante: la studentessa è rimasta incastrata nell’abitacolo, priva di sensi, e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla.

Il conducente del furgone, seppur ferito, non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo alla clinica Sant’Anna di Brescia. Le indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente sono affidate alla polizia stradale di Seriate.

I soccorsi sul posto

La scena dell’incidente ha visto l’arrivo immediato di numerosi mezzi di soccorso, tra cui l’automedica, un mezzo infermierizzato e le ambulanze della Croce Bianca e di Bresciasoccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre la ragazza dalla sua vettura, completamente distrutta. Una volta liberata, la 21enne è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza al reparto di terapia intensiva del Civile di Brescia, dove si trova in condizioni gravissime.

Le condizioni della studentessa

Al momento, la giovane lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvarla. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Capriolo e Palazzolo sull’Oglio, dove la ragazza è molto conosciuta. Intanto, familiari e amici attendono con ansia aggiornamenti sul suo stato di salute.

Questo tragico episodio riaccende i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale, soprattutto in tratti autostradali ad alta percorrenza come l’A4. Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per capire se l’invasione di corsia sia stata causata da una distrazione, un malore o altre circostanze. La speranza è che episodi come questo possano servire da monito per una guida più prudente e attenta.