Elodie conquista Sanremo 2025 con un look sofisticato e magnetico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo ha avuto tra le sue protagoniste indiscusse Elodie, che ha scelto di partecipare con il brano “Dimenticarsi alle 7”. Nonostante non sia la sua prima volta sul prestigioso palco dell’Ariston, l’emozione è sempre palpabile per lei. Fin dalla sfilata sul green carpet, Elodie ha dimostrato di essere una vera icona di stile, ma è stato durante la prima serata che ha davvero lasciato tutti senza fiato.

Cosa ha indossato Elodie nella prima serata del Festival

Per il suo debutto a Sanremo 2025, Elodie ha sorpreso tutti con un look che ha segnato un netto cambio di direzione rispetto al passato. Sotto la guida della stylist Giulia Cova, ha scelto un lungo abito total silver firmato Prada, che ha catturato l’attenzione per il suo design sofisticato. Il modello, a sirena e dall’effetto metallico, presentava dettagli come spalline sottili, un bustier rigido e steccato, e una gonna sinuosa con uno spacco posteriore strategico.

Questo abito non solo ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile, ma ha anche trasmesso un messaggio chiaro: eleganza e raffinatezza possono essere audaci quanto la sensualità.

Gli accessori che hanno completato il look

Il look di Elodie è stato ulteriormente impreziosito da accessori scelti con cura. Ha indossato dei vertiginosi tacchi a spillo, una cascata di anelli preziosi firmati Tiffany&Co., e una manicure french metallica appuntita, perfettamente in linea con il tema del suo outfit. Anche il make-up era impeccabile: tonalità luminose e metalliche che richiamavano l’abito, mentre i suoi capelli neri extra long, arricchiti da extension, aggiungevano un tocco drammatico al suo stile da diva contemporanea.

Uno degli aspetti più interessanti della partecipazione di Elodie a Sanremo 2025 è stato il suo evidente cambio di immagine. In passato, la cantante aveva spesso puntato su look sensuali e provocanti, ma quest’anno ha scelto di abbracciare una nuova estetica, più elegante e sofisticata. Questo cambiamento riflette anche la sua evoluzione artistica, legata non solo alla musica ma anche al cinema: nel 2022, infatti, Elodie ha debuttato come attrice nel film “Ti Mangio il Cuore“.

L’ispirazione per i suoi look arriva direttamente dalle grandi icone del passato, reinterpretate in chiave moderna. Il risultato è una serie di outfit che mettono in risalto la sua femminilità attraverso giochi di vedo-non-vedo e tagli che esaltano il punto vita. Ogni dettaglio è studiato per creare un equilibrio perfetto tra glamour e contemporaneità.

Elodie: l’icona fashion che continua a stupire

Con il suo abito Prada e gli accessori di lusso, Elodie si è riconfermata una delle protagoniste più attese e ammirate del Festival di Sanremo 2025. La sua capacità di reinventarsi, mantenendo intatta la propria identità artistica, la rende una figura unica nel panorama dello spettacolo italiano. Ancora una volta, Elodie dimostra che essere un’icona fashion non significa solo seguire le tendenze, ma saperle reinterpretare con personalità e classe.