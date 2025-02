Tony Effe senza tattoo a Sanremo 2025, ecco come li ha nascosti per il Festival

Il rapper romano Tony Effe debutta a Sanremo 2025 con una trasformazione che non passa inosservata: via i tatuaggi e look total white firmato Gucci.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata e, come ogni anno, sta catalizzando l’attenzione di milioni di spettatori. Sul palco dell’Ariston, tra i protagonisti più attesi, spicca Tony Effe, che ha scelto di sorprendere tutti con un debutto davvero inaspettato. Con la sua canzone Damme ‘na mano, un omaggio alla sua amata romanità, il rapper romano ha deciso di mettere da parte il suo iconico stile per un’immagine completamente rinnovata, lasciando tutti a bocca aperta.

Se al suo arrivo a Sanremo aveva già fatto parlare di sé distribuendo maritozzi (dolci tipici romani) ai fan, durante la prima serata del Festival ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Tony Effe si è presentato sul palco senza tatuaggi, una scelta che ha suscitato grande curiosità e stupore. I suoi celebri disegni, come la ragnatela sul collo o l’omaggio alla Dark Polo Gang sul viso, sono stati completamente coperti per l’occasione.

Naturalmente, questa trasformazione è solo temporanea e realizzata grazie a una tecnica di make-up professionale. Il cantante ha voluto regalare un’immagine inedita per il suo debutto sanremese, dimostrando ancora una volta di saper giocare con il suo stile e con le aspettative del pubblico.

Look total white firmato Gucci: eleganza e stile

Per enfatizzare questa trasformazione radicale, Tony Effe ha scelto un outfit total white firmato Gucci, curato dal celebre stylist Antonio Pulvirenti. Il completo classico, composto da una giacca doppiopetto e cravatta in tinta, è stato reso ancora più originale dai guanti di pelle rossi, un dettaglio che ha aggiunto un tocco di carattere al look.

Questa scelta stilistica ha dimostrato come Tony sia capace di reinventarsi senza perdere la sua identità artistica. La sua performance sul palco, accompagnata da questa nuova immagine, ha già fatto discutere sui social e nei media.

Come ha fatto a “cancellare” i tatuaggi?

La domanda che molti si sono posti è: come ha fatto Tony Effe a eliminare temporaneamente i suoi tatuaggi? La risposta è semplice: grazie a correttori ultra coprenti. Questi prodotti di make-up professionali sono in grado di mascherare anche i disegni più complessi e scuri, regalando un effetto pelle liscia e uniforme.