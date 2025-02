Ex culturista perde la vita travolto da un camion: aveva superato l’obesità grazie allo sport vincendo 25 trofei

Suel Nogueira, ex campione del mondo di bodybuilding, ha trasformato la sua vita vincendo sull’obesità, ma un tragico incidente ha interrotto il suo viaggio.

La comunità del bodybuilding è in lutto per la tragica perdita di Suel Nogueira, ex campione del mondo e autentica leggenda dello sport sudamericano. A soli 40 anni, Nogueira ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a Curitiba, in Brasile. Il suo percorso, dalla lotta contro l’obesità alla conquista di ben 25 titoli, è stato un esempio di determinazione e ispirazione per migliaia di persone.

Secondo le prime ricostruzioni, il drammatico incidente è avvenuto quando Nogueira stava guidando la sua moto blu tra le trafficate strade di Curitiba. Purtroppo, una fatale distrazione lo ha portato a non accorgersi che un camion davanti a lui aveva frenato improvvisamente a causa del traffico. L’impatto è stato devastante: la sua moto si è incastrata sotto il veicolo e il campione è rimasto gravemente ferito.

I paramedici del SIATE, il Servizio integrato di pronto soccorso traumatologico, sono intervenuti immediatamente cercando di liberarlo dalle lamiere. Nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre 40 minuti, le sue condizioni erano troppo gravi. È stato trasportato in elicottero all’Hospital do Trabalhador, ma durante il tragitto Nogueira è deceduto a causa delle ferite riportate.

Suel Nogueira non era solo un atleta straordinario, ma anche una figura molto amata per la sua umanità e il suo impegno nel condividere esperienze personali sui social media. La sua storia di riscatto iniziò in gioventù, quando decise di affrontare i problemi di peso che avevano segnato la sua fanciullezza. Attraverso il bodybuilding, riuscì a trasformare la sua vita e a diventare un simbolo di speranza per chiunque volesse cambiare il proprio destino.

“Ho accumulato 25 titoli sportivi, tra cui quello di campione del mondo WFF“, scriveva orgogliosamente in uno dei suoi post più celebri. “Sono forse un po’ severo con la dieta, ma sempre socievole al 100% con chi mi dà la possibilità di mostrare chi sono veramente. Un atleta appassionato di bodybuilding ed ex obeso: ho combattuto tutta la vita per smettere di essere grasso e ispirare le persone”.