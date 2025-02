A Napoli debutta il gelato al gusto “Si na preta” ispirato a Rose Villain

Un gelato speciale nato al Vomero omaggia Rose Villain e il suo legame con Napoli, tra ironia, tradizione e un tocco di polemica.

Un’idea geniale e un pizzico di ironia: questa mattina a Napoli, in una gelateria del Vomero, è apparso il gelato al gusto “Rose Villain – Si Na Preta”, ispirato all’artista milanese in gara al Festival di Sanremo. A sole 24 ore dal celebre grido lanciato dalla platea dell’Ariston, la città partenopea ha trasformato quell’episodio in un’idea originale che sta facendo il giro del web. L’immagine del gelato è già diventata virale, ricondivisa da centinaia di utenti sui social.

Anche la stessa Rose Villain ha deciso di giocare con questa trovata. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con il codice per votarla a Sanremo e un cartello ironico con la scritta “Pret” rivolto a sé stessa. Un gesto che ha strappato un sorriso ai fan e ha contribuito a smorzare eventuali polemiche.

Il significato di “Si na preta”: tra dialetto e complimenti

Ma cosa significa realmente l’espressione “Si na preta”? Tradotta letteralmente, vuol dire “sei una pietra”, ma nel dialetto napoletano assume un significato più profondo. Si tratta di una figura retorica, una sorta di sineddoche, che usa il materiale della pietra per indicare una qualità: la durezza.

Questa frase viene spesso utilizzata per descrivere qualcosa di particolarmente resistente o, per estensione, un fisico scultoreo, duro e scolpito proprio come una pietra. In questo caso, il complimento era rivolto all’artista milanese, sottolineando la sua bellezza e presenza scenica.

Tuttavia, non sono mancate le critiche. Alcuni utenti sui social hanno definito l’espressione come sessista e paragonabile al catcalling. Ma la polemica è stata rapidamente spazzata via dalla stessa Rose Villain, che ha affrontato la questione con ironia e leggerezza.

Rose Villain e il legame con Napoli

Non tutti sanno che Rose Villain ha un legame speciale con Napoli. È sposata con il discografico napoletano Andrea Ferrara, conosciuto con il nome d’arte Sixpm, e ha collaborato più volte con artisti della scena musicale partenopea, tra cui Geolier. Una delle collaborazioni più celebri è il brano “Fantasmi”, presente nel suo primo album “Radio Gotham”.

Questa vicinanza alla cultura napoletana le ha permesso di accogliere con simpatia l’episodio di Sanremo e la successiva trovata della gelateria al Vomero. Con un semplice post su Instagram, accompagnato da un sorriso, Rose Villain ha messo fine a ogni possibile controversia, dimostrando ancora una volta il suo spirito giocoso e autoironico.