Il mantello di Maria Tomba: il significato del suo outfit pigiama a Sanremo

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo con la seconda serata, quella dedicata all’esibizione di metà dei Big e delle quattro Giovani Proposte che si sono guadagnate il palco dopo aver trionfato a Sanremo Giovani lo scorso dicembre. Tra le performance più attese, spicca quella di Maria Tomba, ex concorrente di X-Factor che aveva raggiunto la finalissima con il supporto del suo coach Fedez. Questa volta, però, Maria ha scelto di stupire tutti: con il suo brano Goodbye (voglio good vibes) e un look tanto originale quanto simbolico, ha portato sul palco un messaggio forte e uno stile unico.

Perché Maria Tomba ha scelto un pigiama per Sanremo?

Per Maria, così come per gli altri giovani in gara, questa è stata la prima volta sul prestigioso palco dell’Ariston, e non sorprende che abbia voluto curare ogni dettaglio per lasciare il segno. La cantante si è affidata alla stylist Federica Reali, nota anche per collaborare con il “rivale” Andrea Settembre, per creare un outfit capace di catturare l’attenzione.

La sua esibizione è iniziata con un mantello dal mood dark, che ha subito acceso la curiosità del pubblico. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Maria si è tolta il mantello, rivelando un pigiama di seta blu notte impreziosito da applicazioni di Swarovski. Questo capo, apparentemente semplice ma ricco di dettagli, riflette perfettamente lo stile giocoso e fanciullesco che da sempre caratterizza l’artista.

Il pigiama non è stata una scelta casuale: rappresenta la sua comfort zone, un luogo simbolico dove si sente a proprio agio, felice e spensierata. È un omaggio al mondo dell’infanzia, ma anche una dichiarazione di autenticità in un contesto spesso dominato dall’apparenza.

Lo slogan che ha fatto parlare tutti

Il dettaglio più sorprendente del look di Maria Tomba è stato senza dubbio lo slogan ricamato sul retro del pigiama. Girandosi di spalle, ha mostrato la scritta: “Guardami gli occhi e non le poppe”, un messaggio diretto e provocatorio che richiama il tema centrale della sua canzone.

Con questo slogan, Maria ha voluto lanciare un invito a guardare oltre le apparenze e a riscoprire valori come il dialogo, l’empatia e il confronto umano. È una critica sottile ma efficace alla superficialità che spesso caratterizza la società moderna.

I gioielli a tema: un tocco di dolcezza

A completare il look iconico di Maria Tomba ci sono stati i gioielli firmati Salvini, tutti rigorosamente a forma di cuore. Questi accessori non solo richiamano il mondo bambinesco tanto caro alla cantante, ma aggiungono anche un tocco di eleganza e dolcezza al suo outfit.